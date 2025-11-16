अन्तरराष्ट्रीय

Russia Accident : रूस के बेलगोरोड में सड़क हादसा: पेड़ से टकराई बस, 2 की मौत

बेलगोरोड में बस-ट्रक हादसा, दो की मौत और कई घायल
Nov 17, 2025, 03:03 PM
रूस के बेलगोरोड में सड़क हादसा: पेड़ से टकराई बस, 2 की मौत

मास्को: रूस के बेलगोरोड में रविवार को भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि छह अन्य घायल हो गए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक चालक ने बस से अपना नियंत्रण खो दिया था। इसके बाद बस पेड़ों से टकरा गई थी।

स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना मास्को समयानुसार सुबह लगभग 7:15 बजे संघीय राजमार्ग के एक हिस्से पर मालोबीकोवो गांव के पास हुई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मजदूरों को ले जा रही बस और अनाज से भरे एक ट्रक ने एक-दूसरे को पास देते समय नियंत्रण खो दिया, जिससे दोनों वाहन सड़क से उतर गए।

बस कई पेड़ों से टकरा गई और ट्रक पलट गया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, निरीक्षणालय (इंस्पेक्टरेट) ने बताया कि बस के चालक और एक यात्री की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि छह अन्य यात्रियों को जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया।

इस सप्ताह की शुरुआत में भी ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा हुआ था। रूस के पर्म क्षेत्र में एक यात्री मिनीबस के ट्रक से टकरा जाने से सात लोगों की मौत हो गई थी और 15 अन्य घायल हो गए थे। तास समाचार एजेंसी ने 14 नवंबर को क्षेत्रीय आपातकालीन सेवाओं के हवाले से इसकी जानकारी दी थी।

यह दुर्घटना आर-243 कोस्त्रोमा-शर्या-किरोव-पर्म सड़क पर हुई थी।

क्षेत्रीय जांच समिति ने प्रारंभिक तहकीकात के आधार पर बताया था कि मिनी बस सामने वाली लेन में घुस गई थी और फिर उसकी भारी ट्रक से टक्कर हो गई थी।

समिति ने बताया कि मृतकों में एक नाबालिग भी शामिल था और इस मामले को लेकर एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया था।

6 नवंबर को, रूस के तुवा गणराज्य में भी एक भयंकर कार दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई थी जबकि पांच अन्य घायल हो गए थे।

क्षेत्रीय आंतरिक मामलों के मंत्रालय के अनुसार, दुर्घटना स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 1:10 बजे आर-257 येनिसेई राजमार्ग पर हुई थी।

घायलों में से दो को अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में ले जाया गया था, जबकि तीन अन्य को चिकित्सा सहायता दी गई थी।

--आईएएनएस

 

