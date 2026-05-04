Russia US Citizenship Dispute : अमेरिका राजनयिकों के बच्चों को गलत तरीके से दे रहा नागरिकता

मॉस्को: रूस ने सोमवार को अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका में जन्मे रूसी राजनयिकों के बच्चों को गलत तरीके से अमेरिकी नागरिकता दे रहा है। मॉस्को का कहना है कि यह अंतरराष्ट्रीय नियमों और दोनों देशों के बीच की कूटनीतिक परंपराओं के खिलाफ है।

स‍िन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, रूसी बिजनेस अखबार 'वेदोमोस्ती' में रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने लिखा कि अमेरिकी अधिकारी 'जन्म के आधार पर नागरिकता' का हवाला देकर ऐसे बच्चों को अपने आप अमेरिकी नागरिक बना रहे हैं।

जखारोवा ने लिखा, “स्टेट डिपार्टमेंट या जो लोग अमेरिकी कूटनीति के पीछे हैं, उन्होंने अमेरिका में जन्मे रूसी कांसुलेट के कर्मचारियों के बच्चों को जबरदस्ती अमेरिकी नागरिकता देना शुरू कर दिया है। वे इसे संविधान में दिए गए ‘जमीन के अधिकार’ और कांसुलर इम्युनिटी की सीमित व्याख्या के नाम पर कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि यह तरीका अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और माता-पिता की इच्छा के भी खिलाफ है।

उन्होंने कहा, “अमेरिका के डीप स्टेट ने रूसी राजनयिकों पर दबाव बनाने के लिए एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है और यह तथाकथित ‘अमेरिकी लोकतंत्र’ के गिरते स्तर का एक साफ उदाहरण है।”

जखारोवा ने याद दिलाया कि अमेरिकी कानून साफ तौर पर कहता है कि राजनयिकों के बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिलती।

उनके मुताबिक, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ऐसा करके ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीतियों को कमजोर करना चाहता है और रूस-अमेरिका संबंधों में नए तनाव पैदा कर रहा है। साथ ही बच्चों की नागरिकता को बहाना बनाकर रूसी राजनयिकों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने अंत में कहा क‍ि रूस इस तरह जबरदस्ती दी जा रही अमेरिकी नागरिकता को मान्यता नहीं देता। हम अमेरिका से मांग करेंगे कि वह यह पुष्टि करे कि नवजात बच्चा अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

--आईएएनएस