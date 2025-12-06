अन्तरराष्ट्रीय

रियो में पहला ब्रिक्स जन शिखर सम्मेलन संपन्न

Dec 06, 2025, 02:36 PM
बीजिंग, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। पहला ब्रिक्स जन शिखर सम्मेलन 4 दिसंबर को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ।

चार दिन के सम्मेलन के दौरान, प्रतिभागियों ने इस बात पर चर्चा की कि वैश्विक शासन में नागरिक समाज की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए और वैश्विक दक्षिणी देशों के बीच अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए।

21 देशों के 150 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने आर्थिक सहयोग और बहुपक्षवाद, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण और वैश्विक शासन की चुनौतियों से निपटने जैसे मुद्दों पर चर्चा की।

अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान के लिए चीन एनजीओ नेटवर्क के उप महासचिव चू क्वेइच्ये ने अपने भाषण में बताया कि आज की बहुध्रुवीय दुनिया की पृष्ठभूमि में ब्रिक्स देशों के बीच बातचीत और सहयोग को मजबूत करना एक ज्यादा बराबर और न्यायपूर्ण वैश्विक शासन व्यवस्था बनाने और देशों के बीच आपसी फायदे को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है।

ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति और ब्रिक्स के नए विकास बैंक की अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ ने अपने वीडियो भाषण में कहा कि इस सम्मेलन ने ब्रिक्स लोगों को सरकारों के साथ बातचीत के लिए उनका पहला चैनल दिया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

