राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियों में मकाऊ का पर्यटन बाजार हुआ गुलजार

Oct 08, 2025, 02:57 AM

बीजिंग, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। इस वर्ष चीन के राष्ट्रीय दिवस के गोल्डन वीक अवकाश के दौरान मकाऊ का पर्यटन बाजार अत्यंत सक्रिय और चहल-पहल भरा रहा। मध्य-शरद ऋतु उत्सव के साथ इस त्योहारी माहौल ने शहर की रौनक को और बढ़ा दिया।

मकाऊ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार के सार्वजनिक सुरक्षा पुलिस बल के आंकड़ों के अनुसार, 1 से 4 अक्टूबर के बीच विभिन्न सीमा चौकियों पर प्रवेश करने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती रही और 4 अक्टूबर को यह आंकड़ा 1 लाख 90 हजार से अधिक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

6 अक्टूबर को मध्य-शरद ऋतु उत्सव की रात को मधुर संगीत की धुनों के बीच देश-विदेश से आए पर्यटक एक ही चंद्रमा के नीचे एकत्र हुए और मिलन व पूर्णता के इस प्रतीक पर्व का भरपूर आनंद उठाया।

मकाऊ सरकार के संबंधित विभागों के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के साथ-साथ सभी क्षेत्रों के समन्वित प्रयासों से मकाऊ की पर्यटन आकर्षण शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके साथ ही पर्यटन उद्योग के सतत विकास की दिशा में भी स्थायित्व और नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

