राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियों के दौरान चीन में यातायात की मात्रा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची

बीजिंग, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 के राष्ट्रीय दिवस और मध्य-शरद ऋतु महोत्सव की संयुक्त छुट्टियों के दौरान (1 से 8 अक्टूबर तक), पूरे चीन में क्रॉस-रीजनल जनसंख्या आवाजाही का कुल आंकड़ा 2.433 अरब तक पहुंच गया।

प्रतिदिन औसतन 30.4 करोड़ लोगों की यात्रा दर्ज की गई, जो अब तक का एक ऐतिहासिक उच्च स्तर है।

छुट्टियों के दौरान, चीन के विभिन्न प्रांतों और नगरों ने अनेक प्रकार के सांस्कृतिक और पर्यटन उत्पादों, सेवाओं तथा गतिविधियों का आयोजन किया।

पूरे देश में सांस्कृतिक और पर्यटन बाजार स्थिर, सक्रिय और नियोजित रूप से संचालित रहे। राष्ट्रीय स्तर पर 29,000 से अधिक सांस्कृतिक और पर्यटन कार्यक्रम संपन्न हुए, जिनके माध्यम से 48 करोड़ युआन से अधिक की उपभोग सब्सिडी प्रदान की गई।

नवीनतम आंकड़ों से यह भी पता चला है कि इस वर्ष राष्ट्रीय दिवस की 8 दिवसीय छुट्टियों के दौरान, चीन में घरेलू यात्रियों की संख्या 88.8 करोड़ रही, जो वर्ष 2024 में राष्ट्रीय दिवस की 7 दिवसीय छुट्टियों की तुलना में 12.3 करोड़ अधिक है। साथ ही, कुल घरेलू पर्यटन व्यय 809 अरब युआन से अधिक रहा, जो साल 2024 की 7 दिवसीय राष्ट्रीय दिवस छुट्टियों की तुलना में लगभग 108.2 अरब युआन की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।

