राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा शीत्सांग

बीजिंग, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। सितंबर के अंत में चीन के शीत्सांग से उत्पन्न हरित बिजली पहली बार पार-क्षेत्रीय स्तर पर शांगहाई को आपूर्ति की गई।

78.5 लाख किलोवाट-घंटे की इस ऐतिहासिक आपूर्ति से शांगहाई में 24,100 टन मानक कोयले की खपत कम होने और लगभग 60,100 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है।

बर्फीले पठार से नदियों और पर्वतों को पार करते हुए शांगहाई तक हरित बिजली का यह संचरण इस बात का प्रतीक है कि शीत्सांग स्वायत्त प्रदेश ने राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा केंद्र निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।

हाल के वर्षों में शीत्सांग ने नई ऊर्जा परियोजनाओं के तीव्र विकास पर बल दिया है, जिससे बिजली उत्पादन और ग्रिड प्रणाली के निर्माण को समय पर लागू किया जा सका है।

शीत्सांग ने जलविद्युत, सौर एवं पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों के विकास को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया है। इससे न केवल सर्दियों और वसंत ऋतु के दौरान बिजली आपूर्ति की कमी की समस्या में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, बल्कि यह क्षेत्रीय आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति की बढ़ती बिजली मांगों को भी पूरा कर रहा है।

बता दें कि साल 2024 के अंत तक, शीत्सांग में एक नवीकरणीय ऊर्जा-प्रधान स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली का निर्माण हो चुका है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

