राष्ट्रीय कायाकल्प पर शी चिनफिंग का लेख प्रकाशित किया जाएगा

बीजिंग, 31 अगस्त (आईएएनएस)। 1 सितंबर को प्रकाशित होने वाले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी की मुख पत्रिका छ्यूशी के नए अंक में सीपीसी केंद्रीय कमेटी के महासचिव शी चिनफिंग का एक अहम आलेख जारी किया जाएगा, जिसका शीर्षक है 'जापानी आक्रमण के प्रतिरोध की महान भावना का प्रचार कर चीनी राष्ट्र के महान पुनरुत्थान के रोशनीदार तट की ओर साहस के साथ आगे बढ़ना।'

इस आलेख में बल दिया गया कि चीनी जनता का जापानी आक्रमण विरोध युद्ध आधुनिक युग में बाहरी दुश्मन के अतिक्रमण के खिलाफ चीनी जनता का ऐसा राष्ट्रीय मुक्ति युद्ध है, जिसका समय सबसे लंबा है, पैमाना सबसे बड़ा है और बलिदान भी सबसे अधिक है। यह पहली बार पूरी जीत हासिल करने वाला राष्ट्रीय मुक्ति युद्ध है। इस महान जीत से विश्व में चीन के प्रमुख देश का स्थान फिर स्थापित किया गया और चीनी जनता ने विश्व में शांति प्रिय जनता का सम्मान प्राप्त किया और पवित्र राष्ट्रीय प्रतिष्ठा कायम रखी।

इस आलेख में कहा गया कि सीपीसी की केंद्रीय भूमिका चीनी जनता के जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध की विजय की कुंजी है। सीपीसी ने सर्वांगीण प्रतिरोधी युद्ध पर कायम रहकर सही रणनीति बनाई और दुश्मन के कब्जे वाले क्षेत्रों में व्यापक युद्ध मोर्चे खोले, जो प्रतिरोधी युद्ध की मुख्य शक्ति थी।

सीपीसी के सदस्यों ने अपने राजनीतिक विचार, सुदृढ़ संकल्प और मॉडल कार्रवाइयों से समग्र राष्ट्र की उम्मीद बनाए रखकर युद्ध की विजय का मार्गदर्शन किया।

इस आलेख में कहा गया कि चीनी जनता का जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध न्याय और दुष्टता, रोशनीदार और अंधेरा, प्रगति और प्रतिक्रियावाद के बीच निर्णायक लड़ाई थी। इसकी विजय की उपलब्धि पर संदेह होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हमें दूसरे विश्व युद्ध के सही विचार का प्रचार करना, यूएन की प्रतिष्ठा और स्थान की सुरक्षा करना और दूसरे विश्व युद्ध की विजय की उपलब्धि की डटकर रक्षा करनी चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/