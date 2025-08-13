अन्तरराष्ट्रीय

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री, जानिए क्या हुई बात?

Aug 13, 2025, 04:03 PM

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। भारत दौरे पर आए सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और व्यापार एवं उद्योग मंत्री गन किम योंग ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। भारत और सिंगापुर के बीच तीसरी मंत्रीस्तरीय बैठक (भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय राउंड टेबल सम्मेलन - आईएसएमआर) का आयोजन दिल्ली में हुआ।

राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि विश्व की अनिश्चित परिस्थितियों के बावजूद भारत और सिंगापुर की व्यापक रणनीतिक साझेदारी मजबूत होती जा रही है।

उन्होंने इस साल की शुरुआत में सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम की भारत यात्रा को याद करते हुए कहा कि यह दौरा भारत-सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर हुआ था और इससे दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे हुए हैं।

राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिंगापुर द्वारा आतंकवाद के खिलाफ लिए गए सख्त रुख की सराहना की। उन्होंने कहा कि सिंगापुर का यह रुख भारत के लिए एक मजबूत समर्थन है। सिंगापुर भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी', 'महासागर विजन' और 'इंडो-पैसिफिक रणनीति' में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, संस्कृति, शिक्षा और लोगों के आपसी संबंधों में मजबूत सहयोग बना हुआ है।

उन्होंने यह भी कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि अब भारत-सिंगापुर साझेदारी नई और उभरती हुई दिशाओं में भी आगे बढ़ रही है, जिसमें कौशल विकास, ग्रीन इकोनॉमी और फिनटेक शामिल हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि आईएसएमआर जैसे उच्च स्तरीय संवाद दोनों देशों के बहुआयामी संबंधों को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में भारत और सिंगापुर के बीच यह मजबूत साझेदारी और भी व्यापक और गहरी होगी।

भारतीय राष्ट्रपति की आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया, "सिंगापुर के उप-प्रधानमंत्री और व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री गान किम योंग के नेतृत्व में सिंगापुर के एक मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। यह प्रतिनिधिमंडल भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय राउंड टेबल सम्मेलन की तीसरी बैठक के लिए दिल्ली में है।"

--आईएएनएस

वीकेयू/एबीएम

