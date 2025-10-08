अन्तरराष्ट्रीय

राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को समझाने का अनुरोध मुझसे किया: एर्दोगन

Oct 08, 2025, 03:48 PM

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने तुर्की के पत्रकारों को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की से गाजा युद्ध समाप्त करने की अपनी योजना को स्वीकार करने के लिए हमास को "मनाने" का अनुरोध किया। यह जानकारी उनके कार्यालय ने दी।

एर्दोगन ने मंगलवार देर रात अजरबैजान से लौटते हुए एक विमान में कहा, "अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान और हाल ही में हुई हमारी फोन कॉल में, हमने ट्रंप को समझाया कि फिलिस्तीन में समाधान कैसे निकाला जा सकता है। उन्होंने विशेष रूप से अनुरोध किया कि हम हमास से मिलें और उन्हें मनाएं।"

एर्दोगन ने आगे कहा, "हमास ने हमें यह बताकर जवाब दिया कि वह शांति और बातचीत के लिए तैयार है। दूसरे शब्दों में, उसने कोई विपरीत रुख नहीं अपनाया। मैं इसे एक बहुत ही मूल्यवान कदम मानता हूँ। हमास इजरायल से आगे है।"

"हमारे सहयोगी अभी शर्म अल-शेख में हैं," इजरायल और हमास के बीच चल रहे अप्रत्यक्ष वार्ता स्थल का जिक्र करते हुए कहा, "हम इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमेशा हमास के संपर्क में रहे हैं। हम अभी भी संपर्क में हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "हम बता रहे हैं कि सबसे उचित रास्ता क्या है और फिलिस्तीन को भविष्य में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या करने की जरूरत है।"

एर्दोगान ने यह भी कहा कि युद्ध के बाद की किसी भी स्थिति में, गाजा को फिलिस्तीनी राज्य का हिस्सा बने रहना चाहिए और उस पर फिलिस्तीनियों का शासन होना चाहिए।

फिलिस्तीनी मुद्दे के मुखर समर्थक, तुर्की नेता, जिनके हमास के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, अक्सर इजरायल पर गाजा में "नरसंहार" का आरोप लगाते रहे हैं। अप्रत्यक्ष वार्ता पिछले महीने ट्रंप द्वारा प्रस्तावित 20-सूत्रीय योजना पर आधारित है, जिसमें बुधवार को तुर्की के खुफिया प्रमुख इब्राहिम कलिन के नेतृत्व में एक तुर्की प्रतिनिधिमंडल वार्ता में शामिल होगा।

