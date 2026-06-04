राष्ट्रपति ट्रंप कोयला प्लांट्स को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान, अमेरिकी एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर देने की उम्मीद

वाशिंगटन, 4 जून (आईएएनएस)। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही कोयला प्लांट्स से संबंधित तीन बड़े ऐलान कर सकते हैं। ये घोषणाएं मौजूदा कोयले से चलने वाले पावर प्लांट को बचाने, कोयले का एक्सपोर्ट बढ़ाने और नए कोयले से चलने वाले जेनरेशन प्रोजेक्ट का समर्थन करने पर केंद्रित होंगी।

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गुरुवार दोपहर (भारत के समय के अनुसार शुक्रवार सुबह-सुबह) ओवल ऑफिस में इन उपायों के बारे में बताया जाएगा। इनमें पुराने कोयला प्लांट की लाइफ बढ़ाने के लिए फेडरल फंडिंग, कैलिफोर्निया में लंबे समय से रुके हुए कोयला एक्सपोर्ट टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन में मदद और अमेरिका में कोयले से चलने वाले नए जेनरेशन प्रोजेक्ट की फंडिंग करने में मदद शामिल है।

राष्ट्रपति ट्रंप के साथ गृह सचिव डग बर्गम, ऊर्जा सचिव क्रिस राइट और पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के एडमिनिस्ट्रेटर ली जेल्डिन के भी शामिल होने की उम्मीद है।

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया कि ये तीनों कोशिशें मिलकर कोयला, कंस्ट्रक्शन, रेल और समुद्री सेक्टर में 14,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा करेंगी और उन्हें समर्थन करेंगी। इसके साथ ही, इससे बिजली बनाने में लगने वाले नए खर्च में करीब 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत होगी।

पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत देश भर में कोयले से चलने वाले 13 पावर प्लांट्स का समर्थन करने के लिए 425 मिलियन अमेरिकी डॉलर देता है।

व्हाइट हाउस ने कहा कि इस फंडिंग से सुविधाओं को ऐसे अपग्रेड में निवेश करने में मदद मिलेगी जिससे उनकी ऑपरेशनल लाइफ बढ़ेगी, ग्रिड रिलायबिलिटी मजबूत होगी और बिजली की डिमांड बढ़ने पर बिजली की कीमतें कम रखने में मदद मिलेगी।

जिन प्लांट्स को समर्थन मिल रहा है, वे पश्चिमी वर्जीनिया, केंटकी, उत्तरी कैरोलिना, इंडियाना, टेनेसी, अर्कांसस, एरिजोना, ओक्लाहोमा, उत्तरी डकोटा और विस्कॉन्सिन में हैं।

अमेरिकी सरकार के अधिकारियों ने कहा कि इस फंडिंग से उन कोयला खदानों को भी फायदा होगा जो उन प्लांट्स को फ्यूल सप्लाई करती हैं। ये खदानें पेन्सिलवेनिया, केंटकी, पश्चिमी वर्जीनिया, ओहायो, इंडियाना, इलिनोइस, व्योमिंग, उत्तरी डकोटा और न्यू मैक्सिको में हैं।

दूसरी घोषणा में, उम्मीद है कि ट्रंप कैलिफोर्निया के ओकलैंड में वेस्ट गेटवे टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन में मदद के लिए डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट फंडिंग में 75 मिलियन यूएसडी देंगे।

व्हाइट हाउस ने कहा कि यह प्रोजेक्ट, जिसमें सालों से देरी हो रही है, इस गर्मी में शुरू होगा और 2028 की गर्मियों तक कोयले का एक्सपोर्ट शुरू कर देगा।

सरकार के अनुमान के मुताबिक, टर्मिनल चौबीसों घंटे चलेगा और हर साल 12 मिलियन टन से ज्यादा अमेरिकी कोयले को मैनेज करेगा, जो हर साल 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट है।

सरकार ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से ऑन-साइट 1,400 से ज्यादा नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है और पश्चिमी अमेरिका में हजारों और नौकरियां मिलेंगी, जिनमें माइनर्स, रेलवे वर्कर्स, पोर्ट वर्कर्स, इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स शामिल हैं।

वायोमिंग, यूटा और दूसरे पश्चिमी राज्यों में कोयला बनाने वाले समुदायों को बढ़ी हुई एक्सपोर्ट डिमांड से फायदा होने की उम्मीद है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़कर विदेशी मार्केट्स को सप्लाई करेगा।

पैकेज के तीसरे हिस्से में डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ग्रांट फंडिंग में लगभग 200 मिलियन यूएसडी शामिल हैं, जो अलास्का और पश्चिमी वर्जीनिया में दो नए कोयले से चलने वाले पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन और मैरीलैंड में एक कोयला प्लांट को फिर से शुरू करने में मदद करेगा।

व्हाइट हाउस के अनुसार, ये 2013 के बाद से अमेरिका में बने पहले नए कोयला प्लांट होंगे।

सरकार के अधिकारियों ने कहा कि इसमें हिस्सा लेने वाली कंपनियां फेडरल फंडिंग के बराबर या उससे ज्यादा निवेश करेंगी, जिससे प्रोजेक्ट्स में कुल निवेश लगभग 386 मिलियन यूएसडी हो जाएगा।

व्हाइट हाउस ने यह भी अनुमान लगाया कि मौजूदा कोयला प्लांट को चालू रखने से कोयले से जुड़ी करीब 12,500 नौकरियां बनी रहेंगी। अधिकारियों ने कहा कि कोयले से बिजली बनाने में निवेश से बेसलोड बिजली क्षमता को बचाने में मदद मिलेगी और पावर स्टेशनों, कोयला खदानों और कोयले से बनने वाले प्रोडक्ट से जुड़ी इंडस्ट्री में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी