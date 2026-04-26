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राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी चूक, डिनर पार्टी में फायरिंग के मामले में कैलिफोर्निया का एक शख्स गिरफ्तार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 26, 2026, 09:43 AM

वाशिंगटन, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। वाशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई। घटना के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप समेत अन्य अमेरिकी अधिकारी मौजूद थे। हालांकि, सभी को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया है। अमेरिकी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों ने एक संदिग्ध बंदूकधारी की पहचान की है।

अमेरिकी मीडिया सीएनएन की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, अधिकारियों ने संदिग्ध बंदूकधारी की पहचान कैलिफोर्निया के एक 30 साल के आदमी के तौर पर की है।

सीएनएन के अनुसार, तीन लोगों ने बताया कि शनिवार रात व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में एक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ऑफिसर को गोली मार दी गई। गोली ऑफिसर के प्रोटेक्टिव गियर पर लगी और उन्हें लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया। सूत्रों का कहना है कि ऑफिसर के बचने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसी बात को दोहराया है।

इवेंट में शामिल एरिन थिलमैन ने सीएनएन को बताया कि जब उन्होंने एक आदमी को जमीन पर गिरते देखा, तब सिक्योरिटी ने उसे गोली मारी। उसके कंधे पर मैगजीन लटकी हुई थी और राइफल के साथ वह गिर गया। उन्होंने उस आदमी पर तीन गोलियों के चलने की आवाज सुनी। यह साफ नहीं है कि उस आदमी ने कोई गोली चलाई या नहीं।

बता दें, इससे पहले जुलाई 2024 में, पेन्सिलवेनिया के बटलर में एक कैंपेन रैली के दौरान ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई थी। रैली के दौरान एक बंदूकधारी ने ट्रंप पर कई गोलियां चलाईं, जिसमें से एक गोली उनके कान के पास से गुजरी।

आनन-फानन में पांच सीक्रेट सर्विस एजेंट स्टेज पर पहुंचे और ट्रंप को कवर किया और फायरिंग करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके लगभग दो महीने बाद, सितंबर में, ट्रंप पर दूसरी बार मार-ए-लागो में जानलेवा हमला हुआ था। एफबीआई ने फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पर गोल्फ कोर्स में इसे ट्रंप हत्या की कोशिश बताया था।

मामले में 58 साल के रयान वेस्ली राउथ को गिरफ्तार किया गया और उन पर हथियार रखने का आरोप लगाया गया।

सीएनएन ने घटना स्थल से सामने आई एक वीडियो के बारे में बताया, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, वाशिंगटन हिल्टन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में शूटिंग से कुछ देर पहले अमेरिकन मेंटलिस्ट ओज पर्लमैन से बात करते हुए दिख रहे हैं।

वीडियो में, जब पर्लमैन ट्रंप से बात कर रहे होते हैं, तो अचानक एक तेज आवाज सुनकर लोग घबरा जाते हैं। फर्स्ट लेडी मेलानिया इससे पहले कुछ समझतीं, सिक्योरिटी ने राष्ट्रपति ट्रंप समेत अन्य को कवर करते हुए स्टेज से उतारा। एक और वीडियो में, लोग टेबल के नीचे छिपे होते हैं। आनन-फानन में वहां मौजूद सिक्योरिटी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सुरक्षा कवर बनाती है।

--आईएएनएस

केके/एएस

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