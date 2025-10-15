राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री अमरसुरिया से मुलाकात की

बीजिंग, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने चीन की राजधानी पेइचिंग स्थित जन वृहद भवन में श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरसुरिया से मुलाकात की, जो पेइचिंग में आयोजित 2025 विश्व महिला शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन आई हैं।

राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने बताया कि चीन और श्रीलंका के बीच लंबे समय से पारंपरिक मित्रता रही है। दोनों देशों ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों के आधार पर द्विपक्षीय संबंधों को निरंतर विकसित किया है, जिससे विभिन्न देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सह-अस्तित्व और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का एक उदाहरण स्थापित हुआ है। चीन और श्रीलंका विकास और पुनरुद्धार के लिए एक-दूसरे के साथी हैं और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग के अच्छे साझेदार हैं। चीन ने हमेशा श्रीलंका को अपनी पड़ोसी कूटनीति की एक महत्वपूर्ण दिशा के रूप में देखा है। चीन श्रीलंका के साथ पारंपरिक मैत्री को जारी रखने, पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग का विस्तार करने और दोनों देशों के लोगों को बेहतर लाभ पहुंचाने के लिए साझे भविष्य वाले चीन-श्रीलंका समुदाय का संयुक्त निर्माण करने को तैयार है।

प्रधानमंत्री हरिणी अमरसुरिया ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की ओर से राष्ट्रपति शी चिनफिंग को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

प्रधानमंत्री हरिणी अमरसुरिया ने कहा कि 2025 विश्व महिला शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी चिनफिंग के भाषण का दूरगामी महत्व है, जो दुनियाभर में महिलाओं के हितों को बढ़ाने में चीन की महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। श्रीलंका चीन के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है, एक-चीन सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करता है और “बेल्ट एंड रोड” पहल के उच्च-गुणवत्ता वाले संयुक्त निर्माण में सक्रिय रूप से समर्थन व भागीदारी करता है।

प्रधानमंत्री हरिणी अमरसुरिया पेइचिंग में थ्येनआनमेन चौक गईं और जननायक स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

