राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा से मुलाकात की

Oct 15, 2025, 08:04 AM

बीजिंग, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने चीन की राजधानी पेइचिंग स्थित जन वृहद भवन में घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा से मुलाकात की, जो पेइचिंग में आयोजित 2025 विश्व महिला शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन आए हैं।

राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि वर्ष 2025 चीन और घाना के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 65वीं वर्षगांठ है। दोनों देशों के वरिष्ठ नेताओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्थापित चीन-घाना मैत्री समय के साथ और भी मजबूत हुई है। चीन घाना को अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल आधुनिकीकरण के मार्ग पर चलने में मजबूत समर्थन देता है। चीन घाना के साथ मिलकर सभी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने व उन्नत करने तथा नए युग में साझे भविष्य वाले एक सर्व-मौसम चीन-अफ्रीका समुदाय के निर्माण में और अधिक योगदान देने को तैयार है।

राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन ने अफ्रीका के साथ अपने सहयोग में हमेशा प्रामाणिकता, मित्रता व ईमानदारी की अवधारणा और धार्मिकता व हितों के बारे में सही दृष्टिकोण के सिद्धांतों का पालन किया है। चीन घाना के साथ राजनीतिक आपसी विश्वास बढ़ाने और दोनों देशों की मूल हितों व प्रमुख चिंताओं से संबंधित मुद्दों पर एक-दूसरे का समर्थन करने को तैयार है।

राष्ट्रपति जॉन महामा ने 2025 विश्व महिला शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए चीन को बधाई दी। उनका मानना है कि यह शिखर सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो दुनिया भर में महिलाओं के विकास को बढ़ाने में चीन के नेतृत्व को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि घाना व चीन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने चीन-अफ्रीका सहयोग मंच और “बेल्ट एंड रोड” पहल के तहत सहयोग के माध्यम से घाना को चीन के मजबूत समर्थन और सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। घाना एक-चीन नीति का दृढ़ता से पालन करता है और चीन के साथ अपने संबंधों को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। घाना व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे के निर्माण, ऊर्जा, खनिज व सांस्कृतिक आदान-प्रदान आदि क्षेत्रों में चीन के साथ सहयोग को मजबूत करने और द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तत्पर है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

