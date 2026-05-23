मॉस्को, 22 मई (आईएएनएस)। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को लुहांस्क के स्टारोबिल्स्क में एक कॉलेज पर यूक्रेनी सशस्त्र बलों के हमले की निंदा की। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि कीव में कब्जे वाली 'नियो-नाजी शासन' ने स्टूडेंट्स हॉस्टल पर 'आतंकी हमला' किया।

रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टस ने बताया कि 'टाइम ऑफ हीरोज' प्रोग्राम के ग्रेजुएट्स के साथ अपनी मीटिंग के दौरान, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि कीव में सत्ता पर कब्जा करने वाले 'नियो-नाजी शासन' ने एक स्टूडेंट हॉस्टल पर 'आतंकी हमला' किया।

राष्ट्रपति पुतिन ने जोर देकर कहा कि हमला रात में हुआ, जब स्टूडेंट्स सो रहे थे। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि "स्टारोबिल्स्क में बच्चों पर जुल्म करके, कीव शासन और उसके हैंडलर्स दुश्मनी को बढ़ाने और लड़ाई को सुलझाने की राजनीति और कूटनीतिक कोशिशों को कमजोर करने की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं।"

मंत्रालय ने आगे कहा, "बेबस बच्चों के खिलाफ खुला, अमानवीय आतंक फैलाना," हथियारों से होने वाली लड़ाई का एक नया अध्याय है जिसे कीव शासन शुरू कर रहा है, जिसे लड़ाई के मैदान में हार का सामना करना पड़ा।

मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले नाटो से मिले लंबी दूरी के हथियारों से किए जाते हैं। मात्राय ने कहा कि उनके पास पश्चिमी राजधानियों के बारे में भरोसेमंद जानकारी है, जिससे यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेज को इंटेलिजेंस डेटा और सटीक लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिली है।

रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, “यह हमला गलती से नहीं हो सकता था। यह आम लोगों पर जानबूझकर किया गया हमला था, जो जर्मन नाजियों की भावना से किया गया था। बिल्डिंग के अंदर मौजूद कोई भी दुश्मनी में हिस्सा नहीं ले रहा था या ले सकता था और कॉलेज के पास कोई सैन्य सुविधा नहीं है।”

इसने अंतरराष्ट्रीय संगठन, देश की सरकारों और दुनिया भर की जनता से स्टारोबेल्स्क में हुए हमले की जांच करने और उसकी निंदा करने को कहा।

बयान के मुताबिक, स्टारोबेल्स्क में लुगांस्क स्टेट पेडागोगिकल यूनिवर्सिटी के कॉलेज की पांच मंजिला डॉरमेट्री बिल्डिंग के अंदर 14-18 साल के 86 बच्चे मौजूद थे। अभी तक, 40 लोगों के घायल होने और चार लोगों के मारे जाने की खबर है।

--आईएएनएस

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