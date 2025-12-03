राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पीस प्लान को सिरे से खारिज नहीं किया, दावे गलत : रूस

मास्को, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने स्पष्ट किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के सुझाए यूक्रेन पीस प्लान को सिरे से खारिज नहीं किया है।

रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक उनसे पूछा गया कि क्या पुतिन के यूक्रेन के लिए यूएस के शांति प्लान को ठुकराने की रिपोर्ट को सही माना जा सकता है? इस पर पेस्कोव ने कहा, "नहीं, ऐसा कहना सही नहीं होगा।"

पेस्कोव ने आगे कहा कि पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच किसी भी समय टेलीफोन पर बातचीत हो सकती है।

पेस्कोव ने मीडिया से कहा, "किसी भी समय टेलीफोन कॉल हो सकती है।" उन्होंने विशेषज्ञ स्तर पर चल रही बातचीत का भी जिक्र किया।

तास ने उनके हवाले से कहा, "कुछ नतीजे विशेषज्ञों की बातचीत में निकलेंगे, जो फिर शीर्ष स्तर पर वार्ता का आधार बनेंगे।"

पेस्कोव ने यूक्रेन में हालात को शांति से सुलझाने में मदद के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन का भी शुक्रिया अदा किया।

उन्होंने कहा, “हम यूक्रेन में शांतिपूर्ण समझौते के लिए समाधान खोजने की राष्ट्रपति ट्रंप की राजनीतिक इच्छाशक्ति की बहुत तारीफ करते हैं। हम ट्रंप प्रशासन की इन कोशिशों के लिए शुक्रगुजार हैं।”

पेस्कोव के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि रूसी प्रतिनिधि यूक्रेन में शांतिपूर्ण समझौते के लिए जितनी बार जरूरत होगी, अमेरिकी साथियों से मिलने को तैयार हैं।

अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के छठे रूसी दौरे को लेकर उनसे सवाल किया गया था। विटकॉफ ने यूक्रेन मुद्दे पर मास्को में मंगलवार को पुतिन के साथ मुलाकात की थी।

जब पेस्कोव से पूछा गया कि क्रेमलिन इस 'डायनामिक्स' को कैसे देखता है और शांति समझौतों तक पहुंचने के लिए इस स्तर पर और कितनी बैठकों की जरूरत हो सकती है, तो उन्होंने कहा, “हम सभी तब तक मिलने के लिए तैयार हैं जब तक शांतिपूर्ण समझौता नहीं हो जाता।”

तास की रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन और विटकॉफ के बीच पांच घंटे लंबी मीटिंग के बाद, रूसी राष्ट्रपति के करीबी उशाकोव ने कहा कि पुतिन ने यूएस के विशेष दूत के जरिए ट्रंप को कई जरूरी सियासी संदेश भेजे थे।

--आईएएनएस

