राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से की बात, बोले, बिना शर्त हो इस युद्ध का अंत

Aug 31, 2025, 05:47 AM

कीव, 30 अगस्त (आईएएनएस)। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने शनिवार को फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। उन्होंने वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बैठक की भी जानकारी दी।

राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। मैंने उन्हें वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ यूरोपीय नेताओं की बातचीत के बारे में बताया। यह एक उपयोगी और महत्वपूर्ण बातचीत थी, जिसमें साझेदारों के बीच वास्तविक शांति कैसे प्राप्त की जाए, इस पर एक साझा दृष्टिकोण था। यूक्रेन ने रूसी नेता के साथ बैठक के लिए अपनी तत्परता की पुष्टि की।

उन्होंने कहा कि लगभग दो हफ्ते बीत चुके हैं। इस दौरान जब रूस को कूटनीति की तैयारी करनी चाहिए थी, तब मास्को ने कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिया है। मास्को ने सिर्फ नागरिक ठिकानों पर निंदनीय हमले किए हैं और हमारे दर्जनों लोगों को मार डाला है। मृतकों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद।

जेलेंस्की ने कहा कि हमने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से पहले अपनी स्थिति का समन्वय किया। इस युद्ध का अंत बिना शर्त हो। जब हमारे शहर और समुदाय लगातार गोलाबारी की चपेट में हैं तो शांति पर ठोस चर्चा करना असंभव है। भारत आवश्यक प्रयास करने और शिखर सम्मेलन से इतर बैठकों के दौरान रूस और अन्य नेताओं को उचित संकेत देने के लिए तैयार है। इसके लिए धन्यवाद।

उन्होंने हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों, आदान-प्रदान यात्राओं की तैयारियों और संयुक्त अंतर-सरकारी आयोग की बैठक के आयोजन पर भी चर्चा की। इसमें ऐसी संभावनाएं हैं जिन्हें हम साकार कर सकते हैं। मुझे निकट भविष्य में प्रधानमंत्री से मिलकर खुशी होगी।

इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की को आज फोन पर बात करने के लिए धन्यवाद। हमने चल रहे संघर्ष, उसके मानवीय पहलू और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। भारत इस दिशा में सभी प्रयासों को पूर्ण समर्थन देता है।

--आईएएनएस

डीकेपी/

