राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास सैन्य कार्रवाई करने की शक्ति है : पीट हेगसेथ

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। कैरेबियन सागर में अमेरिका का ऑपरेशन जारी है। अमेरिका वेनेजुएला पर लगातार आरोप लगाता रहा है कि कैरेबियन के रास्ते से ड्रग्स यूएस में लाया जा रहा है। हाल ही में अमेरिका ने कैरेबियन सागर में ऑपरेशन चलाया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। वहीं, अमेरिका के युद्ध सचिव ने इसे सही ठहराया है।

अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास सैन्य कार्रवाई करने की शक्ति है, जैसा उन्हें ठीक लगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसा करते हुए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। हेगसेथ ने ऐलान किया कि अमेरिका में ड्रग्स लाने वाले वाहनों को बार-बार टारगेट किया जाएगा।

कैलिफोर्निया में हेगसेथ ने कहा, "अगर आप किसी नामित आतंकवादी संगठन के लिए काम कर रहे हैं और आप इस देश में नाव में ड्रग्स लाते हैं, तो हम आपको ढूंढ लेंगे और हम आपको डुबो देंगे। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप हमारे देश के हितों की रक्षा के लिए जैसा उन्हें सही लगेगा, वैसा निर्णायक सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं और उसी के हिसाब से फैसले लेंगे। दुनिया का कोई भी देश इस पर एक पल के लिए भी शक न करे।”

हेगसेथ ने अमेरिका की कार्रवाई की तुलना 9/11 के बाद आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई से कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कथित ड्रग्स तस्करों की तुलना अल-कायदा के लोगों से कर दी।

उन्होंने आगे कहा, “युद्ध विभाग अब लोकतंत्र स्थापित करने के अभियानों, हस्तक्षेपवादी नीतियों, अस्पष्ट युद्धों, शासन परिवर्तन के प्रयासों, जलवायु परिवर्तन, 'वोक' नैतिकता और बेकार नेशन-बिल्डिंग जैसी बातों से भटकने वाला नहीं है।”

यह मामला पिछले दिनों नाव पर किए गए हमले से जुड़ा है, जिसमें 11 लोग मारे गए थे और बचे हुए लोगों की भी बाद में मौत हो गई। इसे लेकर पीट हेगसेथ की चौतरफा आलोचना हो रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, नाव दूसरे जहाज की ओर जा रही थी, लेकिन नौसेना इसके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में हेगसेथ ने ही हमले का आदेश दिया था। इस वजह से अब वह जांच के दायरे में आ गए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार एडमिरल ने सांसदों को बताया कि अमेरिकी नौसेना के ऑपरेशन का लक्ष्य 11 लोगों को मारना और नाव को डुबोना था। ऐसे में हेगसेथ पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह पूरी वीडियो जारी करें।

--आईएएनएस

केके/एबीएम