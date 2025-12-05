अन्तरराष्ट्रीय

राष्ट्रपति भवन पहुंचे रूसी प्रेसिडेंट पुतिन, गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित

Dec 05, 2025, 07:24 AM
राष्ट्रपति भवन पहुंचे रूसी प्रेसिडेंट पुतिन, गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने दो दिवसीय दौरे के लिए भारत में हैं। पुतिन के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पुतिन पीएम मोदी के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया।

राष्ट्रपति पुतिन ने प्रेसिडेंट मुर्मू और पीएम मोदी से हाथ मिलाया। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। पहले रूस का राष्ट्रगान और फिर भारत का भी राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने गार्ड निरीक्षण भी किया और सम्मान को स्वीकार किया।

इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा औपचारिक रूप से शुरू हो गया। गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित होने के बाद पुतिन ने वहां मौजूद भारतीय डेलिगेशन से मुलाकात की। इसके बाद फिर पुतिन ने रूसी डेलिगेशन से राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी की मुलाकात कराई।

राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी और प्रेसिडेंट मुर्मू के साथ राष्ट्रपति भवन से रवाना हो गए हैं। अब वह राजघाट जाएंगे और वहां पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वहां से वह सीधा हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे। फिर वहां पर दोनों देशों के बीच अहम बैठकें शुरू होंगी।

बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम भारत पहुंचे, जहां पीएम मोदी खुद उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाकर रूसी राष्ट्रपति का स्वागत किया। पीएम मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में अनुवादित 'गीता' भेंट की।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुतिन को भेंट देते हुए एक तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, "राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में गीता की एक कॉपी भेंट की। गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं।"

दिल्ली पहुंचने के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों नेताओं ने एयरपोर्ट पर एक-दूसरे को गले लगाया और गर्मजोशी से अभिवादन किया। एयरपोर्ट पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया गया। पुतिन ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की सराहना की। इसके बाद दोनों वैश्विक नेता एक ही गाड़ी में एयरपोर्ट से रवाना हुए।

