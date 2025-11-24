अन्तरराष्ट्रीय

रूस-यूक्रेन शांति योजना को लेकर उत्साहित ट्रंप, बोले- कुछ अच्छा हो रहा है

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Nov 24, 2025, 04:46 PM

नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता जारी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ट्रूथ के जरिए कुछ अच्छा होने का संकेत दिया है। उन्होंने लिखा है, 'शायद कुछ अच्छा हो रहा है।'

ट्रंप ने जिनेवा से आई रिपोर्ट्स के हवाले से ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा: “क्या यह सच में मुमकिन है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति बातचीत में बड़ी तरक्की हो रही है??? जब तक आप इसे देख न लें, तब तक यकीन न करें, लेकिन शायद कुछ अच्छा हो रहा है।”

इससे पहले क्रेमलिन की ओर से कहा गया कि अभी बैठक को लेकर कुछ पक्का नहीं है। इस हफ्ते रूस और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की बैठक का अभी तक कोई प्लान नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, क्रेमलिन के एक प्रवक्ता ने यूरोपीय नेता के आग्रह पर किए गए बदलावों पर कमेंट करने से भी मना कर दिया और कहा कि मीडिया के जरिए ये बातचीत करना गलत होगा।

इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। खासकर यूरोपीय यूनियन के देश नजरें गड़ाए बैठे हैं। द गार्जियन के अनुसार पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ने कहा कि अंगोला में एक अनौपचारिक बैठक में शामिल ईयू नेताओं ने यूक्रेन शांति वार्ता पर “गंभीर” चर्चा की है, और इस बात पर सहमत हुए कि अमेरिका और रूस के 28 पॉइंट्स पर "फिर से काम करने की जरूरत है" क्योंकि कुछ प्रस्ताव “मंजूर नहीं हैं।”

उन्होंने कहा कि यह खास तौर पर जरूरी है कि कोई भी समझौता पोलैंड और यूरोप की बड़ी सुरक्षा को कमजोर न करे।

टस्क ने आगे कहा कि शांति समझौते से “हमलावर का फायदा नहीं होना चाहिए,” और कहा कि नेता फ्रीज किए गए रूसी एसेट्स के साथ क्या करना है, इस पर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं।

उन्होंने कहा, “ऐसा नहीं हो सकता कि यूरोप को रूस के कामों की कीमत चुकानी पड़े।”

उन्होंने माना कि कुछ देश अभी भी राजी नहीं हैं, लेकिन उन्हें लगा कि नेता इस मुद्दे पर एक समझौते के “बहुत, बहुत करीब” हैं ताकि फ्रीज संपत्ति का इस्तेमाल “यूक्रेन की मदद” के लिए किया जा सके।

--आईएएनएस

केआर/

