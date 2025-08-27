रूस-यूक्रेन संघर्ष : न्यूयॉर्क में इस हफ्ते अमेरिकी और यूक्रेनी प्रतिनिधियों की अहम बैठक

वाशिंगटन, 27 अगस्त (आईएएनएस)। रूस-यूक्रेन के बीच 3 साल से अधिक समय से युद्ध जारी है। कई दौर की वार्ताएं हुईं, लेकिन समाधान पूरी तरह नहीं निकला। इस बार अमेरिका कूटनीतिक स्तर पर यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच इस हफ्ते एक मीटिंग तय की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि वह इस सप्ताह न्यूयॉर्क में यूक्रेनी प्रतिनिधियों से मिलेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "मैं इस सप्ताह यूक्रेन के प्रतिनिधियों से मिल रहा हूं। मैं न्यूयॉर्क में उनसे मिलूंगा।"

स्टीव विटकॉफ ने यह भी बताया कि अमेरिका और रूसी अधिकारी लगातार संपर्क में बने हुए हैं। उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि इस साल के अंत तक, और शायद उससे भी पहले, हम शांति समझौते तक पहुंचने के लिए जरूरी समाधान खोज लेंगे।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने स्टीव विटकॉफ के हवाले से बताया कि यूक्रेन रूस के शांति प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जबकि मॉस्को ने भी संघर्ष को सुलझाने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन विवाद क्षेत्रीय विवादों से कहीं अधिक जटिल है और अंतिम निर्णय वाशिंगटन की ओर से नहीं, बल्कि कीव की तरफ से लिए जाएंगे।

इससे पहले, 19 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक टेलीफोनिक बातचीत हुई, जिसमें मॉस्को और कीव के प्रतिनिधिमंडलों के बीच सीधे वार्ता को जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने इस वार्ता की पुष्टि की और बताया कि यह बातचीत अमेरिकी राष्ट्रपति की पहल पर हुई थी।

यूरी उशाकोव के अनुसार, टेलीफोनिक बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और वाशिंगटन में कई यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी।

बातचीत के दौरान, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का शिखर सम्मेलन में दी गई मेजबानी और व्यवस्था के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया। साथ ही, पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में प्रगति के लिए आभार व्यक्त किया।

