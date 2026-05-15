रूस-यूक्रेन के बीच एक हजार कैदियों की अदला-बदली की तैयारी तेज: पेस्कोव

मॉस्को, 14 मई (आईएएनएस)। रूस-यूक्रेन एक और कैदियों की अदला-बदली की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए दोनों तरफ से कैदियों की सूची तय की जा रही है। मॉस्को में गुरुवार को राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा, “लिस्ट को लेकर बातचीत चल रही है। यही इस प्रक्रिया का सबसे मुश्किल हिस्सा है, लेकिन काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है।”

रूस की सरकारी समाचार एजेंसी 'तास' के अनुसार, इससे पहले रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने बताया था कि रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव को मान लिया है, जिसमें 9 से 11 मई तक यूक्रेन के साथ युद्धविराम और “1,000 के बदले 1,000” कैदियों की अदला-बदली करने की बात कही गई थी।

यह युद्धविराम सोवियत संघ की द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 81वीं वर्षगांठ के समारोह से पहले घोषित किया गया था।

उशाकोव ने कहा कि रूस और यूक्रेन की संबंधित एजेंसियां कैदियों की लिस्ट पर लगातार काम कर रही हैं और अगर समझौता हो जाता है तो अदला-बदली शुरू कर दी जाएगी।

11 मई को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने प्रस्तावित कैदी अदला-बदली के लिए 1,000 बंदियों की लिस्ट रूस को सौंप दी है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक, जेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस के साथ चल रहे संघर्ष को खत्म किया जाना चाहिए और भरोसेमंद सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा, “अब पुतिन खुद कह रहे हैं कि वे आखिरकार वास्तविक बातचीत के लिए तैयार हैं। हमने उन्हें थोड़ा इस दिशा में आगे बढ़ाया है और हम खुद भी काफी समय से ऐसी बातचीत के लिए तैयार थे। अब बस इसके लिए सही तरीका तय करना है।”

12 मई को रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम खत्म होने के बाद भी रूसी सेना का “स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन” जारी है।

मॉस्को ने यह भी आरोप लगाया कि युद्धविराम के दौरान यूक्रेन ने “स्पेशल ऑपरेशन जोन” में 30,383 बार युद्धविराम का उल्लंघन किया।

--आईएएनएस

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