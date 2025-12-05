अन्तरराष्ट्रीय

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 05, 2025, 01:21 PM

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसके बाद वह राजघाट पहुंचे। राजघाट में पुतिन ने महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राजघाट से फिर वह सीधा हैदराबाद हाउस पहुंचे, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति ने वार्ता शुरू कर दी है।

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री (एमओएस) कीर्ति वर्धन सिंह राष्ट्रपति पुतिन के साथ राजघाट गए। रूसी राष्ट्रपति ने राजघाट पर विजिटर बुक पर हस्ताक्षर भी किया। वहीं हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और पुतिन के बीच जो औपचारिक बातचीत होगी, उसमें रक्षा, ऊर्जा सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी शामिल होने की उम्मीद है।

इस बातचीत के बाद दोनों नेता संयुक्त बयान भी देंगे। पुतिन बाद में कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट एंगेजमेंट को मजबूत करने के मकसद से एक बिजनेस इवेंट में भी हिस्सा लेंगे। फिर शाम को, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पुतिन के लिए राष्ट्रपति भवन में बैंक्वेट होस्ट करेंगी।

इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंचे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया।

राष्ट्रपति पुतिन ने प्रेसिडेंट मुर्मू और पीएम मोदी से हाथ मिलाया। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। पहले रूस का राष्ट्रगान और फिर भारत का भी राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने गार्ड निरीक्षण भी किया। रूसी राष्ट्रपति ने सिर हिलाकर सम्मान को स्वीकार किया।

इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा औपचारिक रूप से शुरू हो गया। गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित होने के बाज पुतिन ने वहां मौजूद रूसी डेलिगेशन में आए अधिकारियों से राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी की मुलाकात कराई।

--आईएएनएस

केके/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...