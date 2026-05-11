रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की होगी अदला-बदला, कीव ने 1,000 कैदियों की लिस्ट सौंपी

कीव, 11 मई (आईएएनएस)। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने रूस को कैदियों की अदला-बदली के लिए 1,000 कैदियों की लिस्ट सौंपी है। राष्ट्रपति की प्रेस सर्विस ने यह जानकारी दी। वहीं दोनों देशों ने एक-दूसरे पर तीन दिनों का सीजफायर तोड़ने का आरोप भी लगाया है।

रविवार को शाम को अपने भाषण में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, "1,000 के बदले 1,000 कैदियों की अदला-बदली की तैयारी हो रही है और यह होनी ही चाहिए। अमेरिकियों ने इन गारंटियों की जिम्मेदारी ली है।"

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रूस के साथ लड़ाई खत्म होनी चाहिए और भरोसेमंद सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "अब (रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर) पुतिन खुद कह रहे हैं कि वह आखिरकार असली मीटिंग के लिए तैयार हैं। हमने उन्हें इसके लिए थोड़ा जोर दिया और हम खुद भी लंबे समय से ऐसी मीटिंग के लिए तैयार हैं। अब एक फॉर्मेट ढूंढना होगा।"

रूस और यूक्रेन शुक्रवार को तीन दिन के सीजफायर और 1,000 कैदियों की अदला-बदली पर राजी हुए। इस बीच, दोनों देशों ने रविवार को ही एक-दूसरे पर तीन दिन के घोषित सीजफायर को तोड़ने का आरोप लगाया।

सिन्हुआ के अनुसार, रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि यूक्रेनी सेना ने पिछले 24 घंटों में सीजफायर का 16,071 बार उल्लंघन किया।

मंत्रालय ने कहा कि रूसी सेना ने सीजफायर उल्लंघन का जवाब उसी तरह दिया, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, आर्टिलरी और मोर्टार पोजिशन के साथ-साथ कमांड पोस्ट और ड्रोन लॉन्च साइट्स पर जवाबी हमले किए।

शनिवार को, मंत्रालय ने कई इलाकों में 8,970 सीजफायर उल्लंघन की भी रिपोर्ट दी। यूक्रेनी अधिकारियों ने रविवार को कहा कि सीजफायर के बावजूद पूरे यूक्रेन में रूसी हमलों में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए।

यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेज के जनरल स्टाफ ने एक बयान में कहा कि रूसी सेना ने रविवार को यूक्रेनी ठिकानों पर 60 बार हमला किया। बता दें, रूस और यूक्रेन ने शुक्रवार को विक्ट्री डे सेलिब्रेशन के दौरान शनिवार से सोमवार तक तीन दिन के सीजफायर पर सहमति जताई थी।

--आईएएनएस

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