रूसी और इजरायली नेताओं ने फोन पर मौजूदा स्थिति पर चर्चा की

बीजिंग, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 6 अक्टूबर को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की, जिसमें मध्य पूर्व की स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर फिलिस्तीनी मुद्दे के समाधान को लेकर रूस की नीति को दोहराया गया।

क्रेमलिन की वेबसाइट पर उसी दिन जारी सूचना के अनुसार, पुतिन और नेतन्याहू ने मध्य पूर्व के हालिया घटनाक्रम पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।

चर्चा में गाजा पट्टी में युद्धविराम और पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका की '20 सूत्री योजना' भी शामिल रही। पुतिन ने स्पष्ट किया कि रूस अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर फिलिस्तीन मुद्दे के न्यायसंगत समाधान का दृढ़ समर्थक है।

रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों नेताओं ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सीरिया की स्थिति जैसे अन्य क्षेत्रीय विषयों पर भी विचार साझा किए और इस बात पर जोर दिया कि इन मुद्दों का समाधान बातचीत के माध्यम से खोजा जाना चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

