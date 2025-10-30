अन्तरराष्ट्रीय

रूस ने क्रूज मिसाइल का किया परीक्षण तो यूएस ने न्यूक्लियर टेस्टिंग का किया ऐलान; जानें किसके पास कितना परमाणु हथियार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 30, 2025, 09:21 PM

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को पेंटगन को परमाणु हथियारों का परीक्षण तुरंत शुरू करने का आदेश दिया। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल बढ़ा दी। इससे पहले रूस ने क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था। आइए जानते हैं किस देश के पास ज्यादा परमाणु हथियार हैं।

इससे पहले रूस ने 26 अक्टूबर को क्रूज मिसाइल के परीक्षण की जानकारी दी थी। रूस के इस कदम के कुछ ही दिनों के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति ने परमाणु हथियारों को परीक्षण का आदेश दे दिया। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि परमाणु हथियार के मामले में अमेरिका सबसे आगे है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीनी प्रेसिडेंट से मुलाकात के ठीक पहले परमाणु हथियार के परीक्षण को लेकर यह ऐलान किया। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा, "संयुक्त राज्य अमेरिका के पास किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। यह सब मेरे पहले कार्यकाल के दौरान ही संभव हो पाया, जिसमें मौजूदा हथियारों का पूर्ण नवीनीकरण और नवीनीकरण भी शामिल है। इसकी प्रचंड विनाशकारी शक्ति के कारण, मुझे ऐसा करना बहुत बुरा लगता था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी देते हुए आगे लिखा, "रूस दूसरे स्थान पर है और चीन काफी दूर तीसरे स्थान पर है, लेकिन अगले पांच सालों में यह बराबरी पर आ जाएगा। अन्य देशों के परीक्षण कार्यक्रमों के कारण, मैंने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि वह हमारे परमाणु हथियारों का समान आधार पर परीक्षण शुरू करे। यह प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!"

वहीं, रूस ने क्रू मिसाइल परीक्षण की सफलता के बारे में कहा, "हमने परमाणु ऊर्जा से संचालित मिसाइल की कई घंटे लंबी उड़ान संचालित की। इस मिसाइल ने 14 हजार किलोमीटर (8,700 मील) की दूरी तय की, जो कि इसकी अधिकतम सीमा नहीं है।"

बता दें कि रूस ने इसकी घोषणा साल 2018 में की थी। वहीं, इसका परीक्षण 21 अक्टूबर को किया गया। परीक्षण के दौरान रूस की ये क्रूज मिसाइल 15 घंटे तक हवा में रही। यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच जब नाटो देशों ने रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, तब पुतिन ने साफ शब्दों में कह दिया था कि वह परमाणु हमले के लिए तैयार हैं।

हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा हथियार हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट नाम की संस्था के 2022 के आंकड़ों के हिसाब से रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं।

फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने भारत समेत कुल 9 देशों के परमाणु हथियारों की संख्या की लिस्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में जो आंकड़े दिखाए गए हैं, वह 2025 की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास 5, 449 परमाणु हथियार हैं, जबकि नाटो देशों को मिलाकर 5792 परमाणु हथियार हैं। नाटो देशों में अमेरिका के पास 5277, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं। इसके अलावा चीन के पास 350, पाकिस्तान के पास 165, इजरायल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 20 परमाणु हथियार हैं। बता दें कि यह आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की ओर से ये आंकड़े जारी किए गए हैं।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...