रूस ने कैरिबियन में अमेरिका की बड़ी सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा की

मास्को, 2 नवंबर (आईएएनएस)। रूस ने कैरेबियन इलाके में नशीली दवाओं विरोधी अभियानों के दौरान अत्यधिक सैन्य बल के इस्तेमाल को लेकर अमेरिका की कड़ी आलोचना की है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि वे ऐसे कदमों का मजबूती से विरोध करते हैं।

मारिया ज़खारोवा ने अपने मंत्रालय की वेबसाइट पर एक टिप्पणी में कहा, "हम मादक पदार्थों के खिलाफ अभियानों में अत्यधिक सैन्य बल प्रयोग की कड़ी निंदा करते हैं।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, जखारोवा ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी कार्रवाई न सिर्फ अमेरिका के अपने कानूनों के खिलाफ है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन करती है। इस बात पर कई देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी चिंता जताई है, जिनमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस और मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क शामिल हैं।

उन्होंने कहा, "हम राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के प्रयासों में वेनेज़ुएला के नेतृत्व के प्रति अपने दृढ़ समर्थन की पुष्टि करते हैं।" साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र को शांति का क्षेत्र बनाए रखना जरूरी है।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि स्थिति को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप मौजूदा समस्याओं के रचनात्मक समाधान के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।

बता दें कि अमेरिका ने हाल के महीनों में कैरेबियन में अपनी सैन्य मौजूदगी काफी बढ़ाई है, जिसमें लड़ाकू विमान, युद्धपोत और हजारों सैनिक शामिल हैं। कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में अवैध ड्रग व्यापार के खिलाफ अमेरिकी अभियान में कम से कम 14 नावों को निशाना बनाया गया और 61 लोगों की मौत हो गई।

अमेरिका इन दिनों नशीले पदार्थों के खिलाफ तटीय जल क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई के दौरान बीते दिन अमेरिका ने प्रशांत महासागर में नौका को निशाना बनाया। यूएनएचआरसी ने कैरिबियन और प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका से नौकाओं पर हवाई हमले रोकने का आग्रह किया है।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा था कि इन अभियानों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया जाना चाहिए। संगठित अपराध से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ-साथ हिंसा और नशीली दवाओं की लत के मूल कारणों को दूर करने के लिए नवीन सार्वजनिक नीतियों की भी आवश्यकता है।

--आईएएनएस

एएस/