रूस ने जेएफके हत्याकांड की फाइल अमेरिकी सांसद को सौंपी

Oct 16, 2025, 03:34 AM

वाशिंगटन, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिकी कांग्रेस सदस्य अन्ना पॉलिना लूना ने कहा है कि वाशिंगटन स्थित रूसी दूतावास के राजदूत ने उन्हें 1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी की हत्या पर सोवियत काल की एक रिपोर्ट सौंपी है।

लूना ने एक्स पर लिखा, "मुझे रूस के राजदूत से जेएफके की हत्या पर रिपोर्ट की एक हार्ड कॉपी मिली है। विशेषज्ञों की एक टीम इन दस्तावेजों का अनुवाद और समीक्षा शुरू करेगी। हम जल्द से जल्द इन्हें अपलोड करेंगे।"

लूना ने इन दस्तावेजों को "अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व" का बताते हुए, इन्हें उपलब्ध कराने के लिए रूसी दूतावास का धन्यवाद किया।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आर्थिक दूत किरिल दिमित्रिव ने एक्स पर लूना के बयान को रूसी और अमेरिकी झंडों के साथ दोबारा पोस्ट किया, जिसे बाद में लूना ने अपने अकाउंट पर शेयर किया।

अमेरिका में रूसी राजदूत ने रिपब्लिकन कांग्रेस सदस्य अन्ना पॉलिना लूना को जॉन एफ. कैनेडी की हत्या से संबंधित गोपनीय सोवियत फाइलों की प्रतियां सौंपी हैं। दूतावास ने इसकी घोषणा मंगलवार को ही कर दी थी।

राजनयिकों ने बताया कि राजदूत अलेक्सांद्र डार्चीव ने फ्लोरिडा की रिपब्लिकन लूना से मुलाकात की और उन्हें रूसी राज्य अभिलेखागार से संकलित फाइलें सौंपीं।

रूसी दूतावास के अनुसार, 1963 में कैनेडी के अंतिम संस्कार के दौरान सोवियत अधिकारियों ने कई फाइलें पहले ही अमेरिका को सौंप दी थीं।

लूना ने कहा कि पत्रकार जेफरसन मॉर्ले 350 पृष्ठों के संग्रह की समीक्षा में उनकी मदद कर रहे हैं। मॉर्ले ने एक्स पर लिखा, "हम दस्तावेज में महत्वपूर्ण सामग्री के धाराप्रवाह रूसी भाषियों द्वारा तैयार किए गए अनुवाद प्रकाशित करेंगे। हम इस दस्तावेज के बारे में संदर्भ प्रदान करेंगे कि यह क्या है, यह कैसे बना, और जेएफके की हत्या पर रूस की प्रतिक्रिया के बारे में जो कुछ ज्ञात है, उससे इसकी तुलना कैसे की जा सकती है।"

लूना 22 नवंबर, 1963 को अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या से संबंधित सभी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए अभियान चला रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या हत्या के आरोपी ली हार्वे ओसवाल्ड वास्तव में इसके लिए जिम्मेदार थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में कैनेडी हत्याकांड पर 2,800 दस्तावेज जारी किए थे और मार्च 2025 में मामले से संबंधित अतिरिक्त 80,000 पृष्ठ जारी किए थे।

