रूस में बड़ा हादसा टला: टेकऑफ के दौरान रनवे से फिसला विमान, सभी यात्री सुरक्षित

मॉस्को, 18 अगस्त (आईएएनएस)। रूस के पश्चिमी साइबेरिया के त्यूमेन स्थित रोशचिनो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार सुबह एक एएन-24 यात्री विमान टेकऑफ के दौरान रनवे से फिसल गया। हालांकि, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, विमान में छह चालक दल के सदस्य और 40 यात्री सवार थे, जिनमें 13 बच्चे भी शामिल थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और हवाई अड्डे का संचालन सामान्य रूप से जारी रहा।

रूसी संघ की जांच समिति के केंद्रीय अंतरक्षेत्रीय परिवहन जांच निदेशालय ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि ब्रेकिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी इस हादसे की वजह हो सकती है।

गौरतलब है कि इससे पहले 24 जुलाई को रूस के अमूर क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में एक एएन-24 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस विमान में पांच बच्चों और छह चालक दल के सदस्यों सहित 49 लोग सवार थे और सभी की मौत हो गई थी।

साइबेरिया स्थित अंगारा एयरलाइंस द्वारा संचालित यह विमान ब्लागोवेशचेंस्क से उड़ा था और चीन सीमा के पास तिंदा जा रहा था। लैंडिंग से पहले विमान का हवाई यातायात नियंत्रकों से संपर्क टूट गया।

रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ‘तास’ के अनुसार विमान हवा में ही आग पकड़ने के बाद रडार से गायब हो गया था। बाद में बचाव हेलीकॉप्टरों ने दुर्घटनास्थल से करीब 16 किलोमीटर दूर पहाड़ पर जलते हुए मलबे का पता लगाया।

अमूर नागरिक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा केंद्र के अधिकारियों ने पुष्टि की कि उस हादसे में कोई भी जीवित नहीं मिला था।

जांचकर्ताओं का मानना है कि विमान तिंदा हवाई अड्डे पर दूसरी बार लैंडिंग का प्रयास कर रहा था, तभी उसका संपर्क टूट गया।

घटना की जानकारी मिलते ही रोसावियात्सिया का एक विमान और कई बचाव दल घटनास्थल के लिए रवाना कर दिए गए थे। फिलहाल सुदूर पूर्वी परिवहन अभियोजक कार्यालय ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

