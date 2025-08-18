रूस का यूक्रेन पर हमला, जेलेंस्की बोले- कूटनीतिक वार्ता के बीच जानबूझकर बरसाए गए बम, मॉस्को को खत्म करनी होगी जंग

कीव, 18 अगस्त (आईएएनएस)। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात से पहले रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को निशाना बनाया है। इसकी जानकारी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया के जरिए दी।

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, "वाशिंगटन में शांति को लेकर चर्चा से पहले रूस ने जानबूझकर हमला किया। हम राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में यूक्रेन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, यूरोपीय संघ और नाटो के नेता शामिल होंगे। सभी शांति और सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन रूस खार्किव, जापोरिज्जिया, सूमी और ओडेसा पर हमले कर रहा है। वह घर और बुनियादी ढांचे नष्ट कर रहा है।"

उन्होंने आगे कहा, "खार्किव में ड्रोन हमले से सात लोग मारे गए, जिनमें डेढ़ साल की बच्ची भी शामिल है। जापोरिज्जिया में मिसाइल हमले से तीन की मौत और 20 घायल हुए। मेरी संवेदनाएं सभी पीड़ितों के परिवारों और प्रियजनों के साथ हैं।"

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अन्य हमलों की जानकारी देते हुए बताया कि ओडेसा में एक ऊर्जा केंद्र पर हमला हुआ, जो अजरबैजान की कंपनी का है। रूस जानबूझकर लोगों, खासकर बच्चों को मार रहा है। पुतिन दबाव बनाए रखने और कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसलिए हमें मदद चाहिए ताकि ये हमले रुकें। रूस को युद्ध के लिए पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। युद्ध को समाप्त करना होगा।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की सोमवार को शीर्ष यूरोपीय नेताओं से मिले समर्थन के बाद व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे।

बैठक की पूर्व संध्या पर, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ' पर लिखा, "कल व्हाइट हाउस में एक बड़ा दिन है। इतने सारे यूरोपीय नेता एक साथ कभी नहीं मिले। उनकी मेजबानी करना मेरे लिए सम्मान की बात है।"

--आईएएनएस

