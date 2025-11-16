अन्तरराष्ट्रीय

रूस के साथ फिर से कैदियों की अदला-बदली के लिए यूक्रेन तैयार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Nov 16, 2025, 03:22 PM
कीव, 16 नवंबर (आईएएनएस)। यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमेरोव ने कहा कि तुर्किये और संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता में हुई हालिया वार्ताओं के दौरान यूक्रेन ने रूस के साथ कैदी अदला-बदली प्रक्रिया को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है।

उमेरोव ने फेसबुक पर लिखा, “इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप पक्षों ने इस्तांबुल समझौतों को सक्रिय करने पर सहमति बनाई है। यह 1,200 यूक्रेनी नागरिकों की रिहाई से जुड़ा है।”

उन्होंने कहा कि सभी प्रक्रियात्मक और संगठनात्मक पहलुओं को अंतिम रूप देने के लिए जल्द तकनीकी बैठकें होंगी। कीव उम्मीद कर रहा है कि सर्दियों की छुट्टियों से पहले यूक्रेनी कैदियों को स्वदेश लाया जा सकेगा।

यूक्रेन और रूस ने मई, जून और जुलाई में तुर्किये में तीन दौर की बातचीत की थी, जिनमें कैदियों और मारे गए सैनिकों के शवों के आदान–प्रदान पर “इस्तांबुल समझौते” बने थे।

अगस्त में दोनों देशों ने 146 कैदियों का आदान-प्रदान किया था। इसके साथ ही यूक्रेन ने रूस के कुरस्क क्षेत्र के आठ निवासियों को भी वापस किया था। यह क्षेत्र अगस्त 2024 में यूक्रेन के एक अचानक हमले में कुछ समय के लिए उसके नियंत्रण में आ गया था, जिसे बाद में रूसी सेना ने फिर से कब्ज़े में ले लिया।

रूसी सैनिकों को बेलारूस ले जाया गया है, जहां उन्हें रूस भेजे जाने से पहले मनोवैज्ञानिक और चिकित्सीय सहायता दी जा रही है। इस आदान-प्रदान में संयुक्त अरब अमीरात ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है।

23 जुलाई को इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की शांति वार्ता हुई थी। वार्ता के बाद रूसी राष्ट्रपति के सहायक व्लादिमीर मेदिन्स्की ने कहा था कि दोनों पक्ष कम से कम 1,200 कैदियों के अदला-बदली पर सहमत हुए हैं।

इससे पहले जून में हुई बैठक में गंभीर रूप से बीमार और घायल कैदियों, 25 वर्ष से कम उम्र के सैनिकों और मारे गए सैनिकों के शवों के “ऑल-फॉर-ऑल” आधार पर आदान–प्रदान पर भी सहमति बनी थी।

--आईएएनएस

डीएससी

