रूस के समारा में यूक्रेन का ड्रोन अटैक, चार की मौत

मॉस्को, 20 सितंबर (आईएएनएस)। रूस के समारा क्षेत्र में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया। ड्रोन हमले में चार लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया, क्षेत्रीय गवर्नर व्याचेस्लाव फेडोरिशचेव ने शनिवार को यह जानकारी दी।

फेडोरिशचेव ने सोशल मीडिया पर कहा, "मुझे बेहद दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि यूक्रेनी ड्रोन हमले में चार लोग मारे गए।"

उन्होंने आगे कहा कि एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है और क्षेत्रीय सरकार पीड़ितों के परिवारों को वित्तीय सहायता सहित आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, रूसी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में 149 ड्रोन मार गिराए, जिनमें से 15 समारा क्षेत्र के ऊपर से थे।

इस बीच, रूस ने कहा कि करेलिया से कलिनिनग्राद क्षेत्र के लिए तीन रूसी मिग-31 लड़ाकू विमानों की उड़ान ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन नियमों का पालन किया और अन्य देशों के हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया।

शनिवार को अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रकाशित एक बयान में, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार को पुनर्नियोजन उड़ान पहले से निर्धारित थी और निगरानी प्रणालियों के तहत की गई, जिससे पुष्टि होती है कि किसी भी सीमा का उल्लंघन नहीं हुआ।

यह बयान एस्टोनियाई विदेश मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को रूस के प्रभारी को तलब करने के बाद आया, जिसमें दावा किया गया था कि रूसी विमानों ने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था।

एस्टोनियाई विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि "यह घुसपैठ फिनलैंड की खाड़ी के ऊपर हुई, जहां तीन रूसी मिग-31 लड़ाकू विमान बिना अनुमति के एस्टोनियाई हवाई क्षेत्र में घुस आए और कुल 12 मिनट तक वहां रहे।"

एस्टोनियाई प्रधानमंत्री क्रिस्टन माइकल ने कहा कि टालिन (एस्टोनिया की राजधानी) रूस के उकसावे के जवाब में अनुच्छेद 4 के तहत नाटो से परामर्श की मांग करेगा। अनुच्छेद 4 किसी भी नाटो सदस्य को अपनी क्षेत्रीय अखंडता या सुरक्षा के लिए खतरा महसूस होने पर चर्चा के लिए आमंत्रित करने की अनुमति देता है।

--आईएएनएस

केआर/