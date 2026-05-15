रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आंधी-तूफान और बिजली गिरने से हुई जनहानि पर जताया शोक

मॉस्को, 14 मई (आईएएनएस)। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में बुधवार की शाम को आए तेज आंधी-तूफान, भारी बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने से हुई भारी जनहानि और बड़े पैमाने पर नुकसान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोक संदेश भेजा।

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने संदेश में लिखा, “उत्तर प्रदेश में भारी बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने से हुई बड़ी जनहानि और व्यापक नुकसान पर मेरी गहरी संवेदनाएं स्वीकार करें। कृपया मेरी तरफ से उन परिवारों तक सहानुभूति और समर्थन पहुंचाएं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करें।”

अधिकारियों के अनुसार, इस खराब मौसम की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कम से कम 89 लोगों की मौत हो गई और 53 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बड़े नुकसान का संज्ञान लेते हुए तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और अधिकारियों को तुरंत प्रभावित इलाकों का दौरा करने तथा पीड़ितों को मदद और मुआवजा देने के निर्देश दिए।

उन्होंने जिला अधिकारियों को कहा है कि वे मौके पर जाकर नुकसान का सर्वे करें ताकि जान-माल, पशुधन और फसलों के नुकसान का मुआवजा जल्दी दिया जा सके।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को हर तीन घंटे में हालात की रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि राहत और बचाव कार्य को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि मुआवजा और राहत कार्य की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए भी साझा की जाए।

राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार, इस मौसम की मार से 114 पशुओं की भी मौत हुई है और 87 घरों को नुकसान पहुंचा है।

कार्यालय ने बताया कि वह लगातार जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क में रहकर स्थिति पर नजर रखे हुए है और जरूरत के हिसाब से जिलों को फंड भी जारी किया जा रहा है।

प्रयागराज में सबसे ज्यादा 21 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद संत रविदास नगर में 14 और फतेहपुर में 11 लोगों की जान गई है। इसके अलावा बाराबंकी, बहराइच, कानपुर देहात, बस्ती, संभल, हरदोई और उन्नाव समेत कई जिलों से भी मौतों की खबरें आई हैं।

--आईएएनएस

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