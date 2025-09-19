अन्तरराष्ट्रीय

रूस के कामचटका तट पर आया 7.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी

Sep 19, 2025, 11:51 AM

मॉस्को, 19 सितंबर (आईएएनएस)। रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर शुक्रवार को 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। रूस की स्टेट जियोफिजिकल सर्वे ने इसकी जानकारी दी है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, रूस एकेडमी ऑफ साइंसेज के जियोफिजिकल सर्वे की कामचटका शाखा ने बताया कि भूकंप का केंद्र क्षेत्रीय राजधानी पेत्रोपावलोवस्क-कामचत्स्की से लगभग 149 किलोमीटर दूर था। यह भूकंप शाम 6:58 बजे आया और इसकी गहराई 39 किलोमीटर थी।

प्रारंभिक रिपोर्टों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव ने टेलीग्राम पर पोस्ट कर बताया कि प्रायद्वीप के पूर्वी तट के लिए सुनामी चेतावनी जारी कर दी गई है और स्थानीय निवासियों को सूचित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सभी सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भूकंप के तुरंत बाद अधिकारियों ने सामाजिक सुविधाओं और आवासीय भवनों का निरीक्षण शुरू कर दिया है।

एक अपडेटेड पोस्ट में सोलोदोव ने कहा कि हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल अधिकारियों के अनुमान के अनुसार, तटीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में 1.5 मीटर तक ऊंची लहरें आ सकती हैं, जबकि घनी आबादी वाले पेत्रोपावलोवस्क क्षेत्र में लहरों की ऊंचाई 0.1 मीटर से कम रहने का अनुमान है।

स्थानीय जियोफिजिकल सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, भूकंप के बाद कई आफ्टरशॉक दर्ज किए गए, जिनमें से कम से कम 10 झटकों की तीव्रता 5 या उससे अधिक थी।

दूरस्थ कामचटका क्षेत्र पिछले दो महीनों में कई शक्तिशाली भूकंप का शिकार हो चुका है, जिनमें 8.8 तीव्रता का एक भूकंप और 7.4 तीव्रता के दो भूकंप शामिल हैं।

--आईएएनएस

एफएम/

