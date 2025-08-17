रूस को जोर यूक्रेन के साथ शत्रुता को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण तरीकों से समाप्त करने पर : व्लादिमीर पुतिन

मास्को, 17 अगस्त (आईएएनएस)। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में हुई बातचीत के बाद कहा कि रूस यूक्रेन में शत्रुता को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण तरीकों से समाप्त करना चाहता है।

क्रेमलिन द्वारा शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में हुई बातचीत के बाद रूस के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक में कहा कि रूस अमेरिकी प्रशासन के रुख का सम्मान करता है, जो यूक्रेन में शत्रुता को जल्द समाप्त करने की आवश्यकता पर बल देता है।

पुतिन ने जोर देकर कहा कि रूस सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल करने की इच्छा रखता है।

उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में हुई बातचीत को समय पर और बहुत उपयोगी बताया। क्रेमलिन के बयान और समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, पुतिन ने कहा कि इस मुलाकात में रूस-अमेरिका सहयोग के लगभग सभी क्षेत्रों पर चर्चा हुई, जिसमें यूक्रेन संकट के निष्पक्ष समाधान की संभावना भी शामिल थी।

उन्होंने कहा कि ट्रंप के साथ बातचीत बहुत स्पष्ट रही और "हमें आवश्यक निर्णयों के करीब ले गई।"

पुतिन ने शुक्रवार को ट्रंप के साथ अलास्का शिखर सम्मेलन के दौरान कीव के साथ मास्को के युद्ध को समाप्त करने की शर्त के रूप में यूक्रेन को पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र से हटने की मांग रखी।

रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने शनिवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं को फोन करके पुतिन की मांग से अवगत कराया। उन्होंने यूक्रेन और यूरोप से मास्को से युद्धविराम सुनिश्चित करने के प्रयासों को छोड़ने की अपील की।

रूस एक दशक से भी ज्यादा समय से डोनेट्स्क क्षेत्र पर आंशिक नियंत्रण रखता है। अगर पुतिन की मांग मान ली जाती है, तो उन्हें उस क्षेत्र पर नियंत्रण मिल जाएगा जहां पिछले साल नवंबर से युद्ध में उनकी सेनाओं ने सबसे ज्यादा बढ़त हासिल की है।

पुतिन ने ट्रंप को स्पष्ट कर दिया कि यूक्रेन संघर्ष के मूल कारणों को दूर करना उनकी मुख्य मांग है, जो अभी भी बरकरार है। पुतिन ने विशेष रूप से नाटो के पूर्वी विस्तार को समाप्त करने की मांग दोहराई, जिसका मतलब है कि यूक्रेन को नाटो गठबंधन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

लेकिन अगर वह मूल कारणों को दूर करने के लिए संतुष्ट हैं, तो कथित तौर पर वह क्षेत्र सहित अन्य मुद्दों पर समझौता करने को तैयार हैं।

पुतिन और ट्रंप ने शुक्रवार को अलास्का के अमेरिकी शहर एंकोरेज में अपनी बातचीत पूरी की, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। लगभग तीन घंटे तक चली बातचीत मुख्य रूप से यूक्रेन संकट पर केंद्रित रही। इसके अलावा हाल के वर्षों में काफी हद तक ठप पड़े द्विपक्षीय संबंधों को नया रूप देने पर भी बातचीत हुई।

