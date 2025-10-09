रूस: बेलगोरोड क्षेत्र में यूक्रेनी गोलीबारी में तीन लोग मरे, दर्जनों घायल

मॉस्को, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। रूस के सीमावर्ती क्षेत्र बेलगोरोड पर यूक्रेनी गोलाबारी और ड्रोन हमले में तीन लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैडकोव ने बुधवार को यह जानकारी दी।

ग्लैडकोव ने टेलीग्राम पर लिखा, "शेबेकिंस्की में मास्लोवा प्रिस्तान बस्ती पर गोलाबारी हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तीन लोगों की जान चली गई और एक घायल हो गया।" उन्होंने आगे बताया कि एक सामाजिक सुविधा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई है।

राज्यपाल ने कहा कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने पिछले 24 घंटों में बेलगोरोड क्षेत्र के आबादी वाले इलाकों पर 110 से ज्यादा मानवरहित हवाई वाहनों से हमला किया और 20 से ज्यादा राउंड गोलाबारी की।

उन्होंने बताया कि ग्रेवोरोन्स्की जिले के रिहायशी इलाकों पर 16 ड्रोन और नौ राउंड गोलाबारी की गई।

उन्होंने कहा, "मोशचेनॉय गांव में एक ट्रक पर ड्रोन हमले में एक बच्चे समेत छह लोग घायल हो गए। चार साल की एक बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जांच की गई तो बैरोट्रॉमा की पुष्टि नहीं हुई।"

ग्लैडकोव ने आगे कहा, "छह लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि एक घायल का बाह्य रोगी उपचार जारी है।"

उन्होंने बताया कि एक मोटर वाहन पर ड्रोन हमले में एक अन्य नागरिक घायल हो गया और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही, एक घर भी क्षतिग्रस्त हो गया।

ग्लैडकोव ने बताया कि क्षेत्र में कई अन्य स्थानों पर यूक्रेनी ड्रोन और अन्य तरीकों से हमले हुए हैं, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं।

--आईएएनस

एमएस/डीकेपी