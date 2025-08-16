रूस अलास्का शिखर सम्मेलन में अपनी स्थिति करेगा स्पष्ट: रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव

मास्को, 15 अगस्त (आईएएनएस)। रूसी मीडिया ने शुक्रवार को बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आगामी बैठक के दौरान रूस अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा।

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अलास्का पहुंचने पर रोसिया-24 टीवी चैनल से कहा, "हम पहले से कुछ भी योजना नहीं बना रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास तर्क हैं, एक स्पष्ट और समझने योग्य स्थिति है।"

उन्होंने आगे कहा कि वे अपने तर्क स्पष्ट करेंगे।

उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की रूस यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण आधारशिला रखी गई थी। हमें उम्मीद है कि यह अत्यंत उपयोगी बातचीत कल भी जारी रहेगी।

पुतिन और ट्रंप की शुक्रवार को अलास्का के एंकोरेज में मुलाकात होने वाली है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा कि बैठक की शुरुआत एक-एक सत्र से होगी, जिसमें केवल दोनों नेता और उनके दुभाषिए शामिल होंगे, इसके बाद दोनों पक्षों के पांच-पांच प्रतिनिधियों के साथ विस्तारित वार्ता होगी।

उशाकोव ने कहा कि वार्ता में यूक्रेन संकट के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, साथ ही शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कार्यों पर और वर्तमान और सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

ट्रंप ने गुरुवार को अनुमान लगाया कि अमेरिकी राज्य अलास्का में पुतिन के साथ उनकी आगामी बैठक के सफल न होने की 25 प्रतिशत संभावना है।

फॉक्स न्यूज रेडियो के साथ एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ उनकी बैठक "शतरंज के खेल" की तरह है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि पुतिन रूस-यूक्रेन संघर्ष पर एक समझौते तक पहुंचने की दिशा में प्रगति करने के इरादे से आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यदि बैठक के दौरान सकारात्मक प्रगति होती है, तो यह दूसरी बैठक के लिए आधार तैयार करेगी, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की भी शामिल होंगे।

ट्रंप ने बुधवार को चेतावनी दी कि यदि पुतिन यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष में युद्धविराम विराम पर सहमत होने से इनकार करते हैं तो रूस को बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

--आईएएनएस

एकेएस/एएस