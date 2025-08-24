रोमानिया में आए भयंकर तूफान से तीन लोगों की मौत, चार घायल

बुखारेस्ट, 24 अगस्त (आईएएनएस)। रोमानिया में आए भयंकर तूफान के बारे में आपातकालीन सेवाओं की जानकारी के अनुसार, तीन लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हुए हैं।

आपातकालीन स्थितियों के लिए सामान्य निरीक्षणालय (आईजीएसयू) के अनुसार, शनिवार को रोमानिया में आए तूफान ने 18 काउंटियों और राजधानी बुखारेस्ट में भारी तबाही मचाई। 240 से ज्यादा पेड़ और बिजली के खंभे गिरे, कई बेसमेंट और आंगन में पानी भर गया, और 70 से ज्यादा कारें क्षतिग्रस्त हो गईं।

आर्गेस काउंटी में हुए इस दुखद हादसे में, एक इमारत की छत गिरने से 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई और दो अन्य लोग घायल हो गए। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, बुखारेस्ट के उत्तर में इलफोव काउंटी में स्नागोव झील पर कयाकिंग के दौरान दो लोगों की नाव पानी में पलट गई, जिसके कारण उनकी डूबने से मौत हो गई।

प्रहोवा काउंटी में एक छत गिरने और बुखारेस्ट में एक पेड़ की चपेट में आने से दो अन्य लोग घायल हो गए।

अधिकारियों के अनुसार, सभी चार घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उनकी हालत गंभीर है और वे होश में नहीं हैं।

शुक्रवार शाम को 12 काउंटियों और बुखारेस्ट में आरओ-अलर्ट प्रणाली के माध्यम से 19 मौसम संबंधी अलर्ट जारी किए।

आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसी ने बताया कि रोमानिया में आई बाढ़ के कारण दो बुजुर्ग महिलाएं, एक 85 वर्षीय और एक 83 वर्षीय भी मृत पाई गईं।

दमकलकर्मियों को एक शव को नदी तल से निकालने के लिए खुदाई मशीन का उपयोग करना पड़ा।

पर्यावरण मंत्रालय की जल प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि कुछ नदियों का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। एजेंसी ने बताया कि ढह गए पुलों की मरम्मत का काम चल रहा है।

इस गर्मी में रोमानिया में लगातार खराब मौसम की स्थिति देखी जा रही है, और अधिकारियों ने तूफान की चेतावनी जारी होने पर निवासियों से आश्रय लेने का आग्रह किया है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एएस