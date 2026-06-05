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रोमानिया के कॉन्स्टेंटा बंदरगाह पर समुद्री ड्रोन में विस्फोट, कोई हताहत नहीं

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 05, 2026, 12:06 PM
रोमानिया के कॉन्स्टेंटा बंदरगाह पर समुद्री ड्रोन में विस्फोट, कोई हताहत नहीं

बुखारेस्ट, 5 जून (आईएएनएस)। रोमानिया के प्रमुख समुद्री बंदरगाह कॉन्स्टेंटा में शुक्रवार सुबह एक समुद्री ड्रोन (मैरीटाइम ड्रोन) ने खुद को विस्फोट से नष्ट कर लिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यह जानकारी रक्षा मंत्रालय ने दी।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 10:30 बजे ड्रोन में विस्फोट हुआ। घटना के बाद क्षेत्र को सुरक्षित कर सील कर दिया गया। मौके पर रोमानियाई खुफिया सेवा, तटरक्षक बल और रक्षा मंत्रालय की टीमों ने मोर्चा संभाला।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह ड्रोन रोमानियाई सेना के उपकरणों का हिस्सा नहीं था और न ही हाल ही में काला सागर क्षेत्र में आयोजित किसी सैन्य अभ्यास में इसका उपयोग किया गया था।

रोमानिया के राष्ट्रपति निकुसोर डैन ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि सुरक्षा एजेंसियों और कानून-प्रवर्तन बलों ने समय रहते क्षेत्र को खाली करा लिया था, जिसके कारण किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

उन्होंने कहा, "हमारी प्राथमिकता मानव जीवन की सुरक्षा और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे की रक्षा करना थी और आगे भी रहेगी। ड्रोन बंदरगाह तक कैसे पहुंचा और इससे जुड़े संभावित जोखिमों की जांच की जा रही है।"

राष्ट्रपति डैन ने कहा कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का सदस्य होने और काला सागर तक पहुंच रखने के कारण रोमानिया अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर नागरिकों और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता रहेगा।

उन्होंने बताया कि इस सप्ताह रोमानियाई तट पर यह दूसरा बड़ा सुरक्षा घटनाक्रम है। इससे पहले वामा वेके और 2 माई के बीच समुद्र में एक बारूदी सुरंग (सी माइन) मिली थी, जबकि गालाती क्षेत्र में भी ड्रोन से जुड़ी एक घटना सामने आई थी।

वहीं, उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस घटना को रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रत्यक्ष परिणाम बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एक सप्ताह पहले गालाती में एक ड्रोन आवासीय इमारत से टकराया था और अब समुद्री ड्रोन कॉन्स्टेंटा बंदरगाह तक पहुंच गया है।

वॉन डेर लेयेन ने कहा कि "यह रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का सीधा असर है और यह यूरोपीय संघ की पूर्वी सीमा से जुड़े देशों के लिए बढ़ता हुआ सुरक्षा खतरा बनता जा रहा है।"

फिलहाल रोमानियाई सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन की उत्पत्ति, उसके मार्ग और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही हैं।

--आईएएनएस

डीएससी