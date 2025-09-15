अन्तरराष्ट्रीय

रेलवे निर्माण में लगातार प्रगति कर रहा चीन

Sep 15, 2025, 06:39 PM

बीजिंग, 15 सितंबर (आईएएनएस)। इस वर्ष की शुरुआत से, चीन के कई हिस्सों में रेलवे परियोजनाओं का निर्माण उच्च गुणवत्ता और दक्षता के साथ आगे बढ़ा है। चाइना रेलवे के अनुसार, इस वर्ष जनवरी से अगस्त तक, राष्ट्रीय रेलवे अचल संपत्ति निवेश 504.1 अरब युआन तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 5.6 प्रतिशत की वृद्धि है। इसने समग्र सामाजिक निवेश को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया है, घरेलू मांग के व्यापक विस्तार और आर्थिक बहाली को बढ़ावा दिया है।

चाइना रेलवे के निर्माण विभाग के प्रमुख ने बताया कि समूह ने रेलवे निर्माण में तेजी लाकर सकारात्मक प्रगति हासिल की और क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास की बेहतर सेवा की है।

इसके साथ निर्माणाधीन परियोजनाएं सुचारू रूप से आगे बढ़ रही हैं। उनमें भाग लेने वाली सभी इकाइयों ने निर्माण संगठन का समायोजन किया है और सुरक्षा, गुणवत्ता, पर्यावरण संरक्षण और परियोजना निवेश नियंत्रण को मजबूत किया है।

चीन रेलवे के निर्माण विभाग के प्रमुख ने कहा कि आगे चलकर, समूह राष्ट्रीय रणनीतियों और क्षेत्रीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा, प्रमुख रेलवे परियोजनाओं की योजना और निर्माण को उच्च गुणवत्ता और दक्षता के साथ आगे बढ़ाएगा, आधुनिक रेलवे अवसंरचना प्रणाली के विकास में तेजी लाएगा, और रेलवे के लिए 14वीं पंचवर्षीय योजना को सफलतापूर्वक पूरा करना सुनिश्चित करेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

