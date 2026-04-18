रैली में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आर्थिक उपलब्धियों का किया बखान, प्रतिद्वंद्वियों पर साधा निशाना

वाशिंगटन, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एरिजोना में 'टर्निंग पॉइंट अमेरिका' के एक कार्यक्रम में अपनी आर्थिक उपलब्धियों की तारीफ की। इसके साथ ही विदेश नीति में मिली सफलताओं का दावा किया और अपने समर्थकों से मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को जीत दिलाने की अपील की।

ट्रंप ने कहा, “हमारी अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, निवेश आसमान छू रहा है और हमने महंगाई को हरा दिया है। हमारे श्रमिक खुशहाल हैं, सीमाएं सुरक्षित हैं और पूरी दुनिया में अमेरिका का सम्मान हो रहा है।”

ट्रंप ने 2024 के चुनावों को निर्णायक बताया और कहा, "रिपब्लिकन पार्टी ने सभी 7 स्विंग राज्यों में जीत हासिल की है। इलेक्टोरल कॉलेज के साथ-साथ पॉपुलर वोट भी अपने नाम किए हैं। इसे ही तो ‘लैंडस्लाइड’ (भारी जीत) कहते हैं।”

ट्रंप ने आगे कहा, “हमें मध्यावधि चुनाव जीतने ही होंगे। इसके लिए हम सब मिलकर हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अगर वोट डालने वालों की संख्या ज़्यादा रही, तो उन्हें भारी जीत मिलेगी।

विदेश नीति के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। उन्होंने बातचीत में हुई प्रगति का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य अब पूरी तरह से खुला है और व्यापार के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि वहां अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी बनी रहेगी।

ट्रंप ने कहा, "जब हमें नाटो सहयोगियों की जरूरत थी, तब वे बिल्कुल बेकार साबित हुए। अमेरिका ने "दुनिया की अब तक की सबसे बेहतरीन सेना" तैयार की है।

ट्रंप ने दावा किया कि हालिया कूटनीति के चलते "इजरायल और लेबनान के बीच एक अभूतपूर्व संघर्ष-विराम" संभव हो पाया है। उन्होंने इस मामले में अपनी भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान और खाड़ी देशों सहित कई देशों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "इन सभी ने हमारी ज़बरदस्त मदद की है।"

ट्रंप ने बताया कि हाल के महीनों में देश में "एक भी घुसपैठिया" प्रवेश नहीं कर पाया है और हिंसक अपराधों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने आगे कहा कि फेंटानिल की तस्करी में आश्चर्यजनक रूप से 59 प्रतिशत की कमी आई है। समुद्री मार्ग से होने वाली अवैध नशीले पदार्थों की खेप में 97 प्रतिशत की गिरावट आई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने करों में कटौती, नियमों में ढील और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए बदलावों को अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "हमने अमेरिकी इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कर कटौती, सबसे बड़ी सरकारी खर्च में कटौती और नियमों में सबसे बड़ी ढील को मंजूरी दी है।"

ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर भी हमला बोला और उन पर खुली सीमाओं का समर्थन करने तथा कानून लागू करने के उपायों का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, डेमोक्रेट्स अपराधी विदेशियों को बचाना चाहते हैं और इसकी तुलना अपराधियों को देश से निकालने के रिपब्लिकन प्रयासों से की।

राष्ट्रपति ने इस चुनाव को दो अलग-अलग सोचों के बीच एक चुनाव के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा, "अगर आप एक समृद्ध और मजबूत देश चाहते हैं, तो आपको मध्यावधि चुनावों में बाहर निकलकर रिपब्लिकन को वोट देना चाहिए।"

'टर्निंग पॉइंट अमेरिका' रूढ़िवादी लोगों को एकजुट करने के लिए एक अहम मंच के तौर पर उभरा है। खासकर युवा मतदाताओं के बीच और ट्रंप की मौजूदगी ने रिपब्लिकन रणनीति पर उनके लगातार बने हुए प्रभाव को और भी स्पष्ट कर दिया।

--आईएएनएस

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