रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने माले में मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून से की मुलाकात

माले, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। मालदीव की राजधानी माले में भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून के बीच बैठक हुई, जहां दोनों के बीच कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय ने दी।

रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सोमवार को माले में मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे और आईओआर में साझा शांति, स्थिरता और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

बता दें कि जुलाई महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के निमंत्रण पर मालदीव का दौरा किया था और देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह मुइज्जू सरकार के साथ संबंधों में बदलाव का भी प्रतीक था, जो 2023 में सत्ता में आई थी।

द्विपक्षीय संबंधों में यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, जिन्हें चीन का करीबी माना जाता है, विपक्ष में रहते हुए भारत विरोधी बयानबाजी के लिए जाने जाते थे, जो पिछली सरकार को हटाने की उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था।

मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसियों में से एक है और रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्रों सहित समग्र द्विपक्षीय संबंधों में माले की पिछली सरकारों के कार्यकाल में लगातार वृद्धि देखी गई। यह भावना भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर दृष्टिकोण में अंतर्निहित है, जो इस क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि को अविभाज्य मानता है।

भारत का दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि छोटे द्वीपीय देश वैश्विक मामलों में गौण भूमिकाएं नहीं निभाते, लेकिन जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में अग्रणी राष्ट्र, महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के संरक्षक और समुद्री सुरक्षा में भागीदार हैं। मालदीव, भारत की हिंद महासागर रणनीति में एक केंद्रीय स्थान रखता है।

--आईएएनएस

