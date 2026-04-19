रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले हफ्ते जर्मनी के दौरे पर जाएंगे, रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर होगी चर्चा

नई दिल्ली, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जर्मनी जाएंगे। रक्षा मंत्री इस दौरे पर दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेंगे। इस दौरान वह अपने जर्मन समकक्ष बोरिस पिस्टोरियस और सरकार के दूसरे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे।

रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत रक्षा उद्योग में सहयोग को बढ़ाने, मिलिट्री-टू-मिलिट्री एंगेजमेंट को मजबूत करने और साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्र में मौके तलाशने पर केंद्रित होगी।

दोनों मंत्रियों की मौजूदगी में एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोडमैप और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में प्रशिक्षण सहयोग से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

रक्षा मंत्रालय ने एक रिलीज में कहा, "इस दौरे से वर्तमान में चल रहे रक्षा सहयोग पहल की समीक्षा करने और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग के नए रास्ते पहचानने का मौका मिलेगा। राजनाथ सिंह इस दौरान जर्मन रक्षा उद्योग के खास प्रतिनिधियों से भी बातचीत कर सकते हैं, ताकि मेक-इन-इंडिया इनिशिएटिव के तहत संयुक्त विकास और उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके।"

14 अप्रैल को, भारत और जर्मनी ने बर्लिन में विदेश कार्यालय परामर्श किया और आज के समय के जरूरी क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने और उसमें विविधता लाने पर सहमत हुए। इसमें जरूरी और उभरती तकनीक, रक्षा, औद्योगिक सहयोग, डिजिटल गवर्नेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, नवाचार और तीसरे देशों में विकास सहयोग शामिल हैं।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मीटिंग के दौरान, दोनों देशों के अधिकारियों ने आपसी संबंधों की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया और भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर विचार किया।

इससे पहले 2019 में भारत की तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने जर्मनी का पिछला दौरा किया था। इसके बाद बोरिस पिस्टोरियस जून 2023 में भारत आए और राजनाथ सिंह से बातचीत की।

रक्षा मंत्रालय ने रिलीज में कहा, "भारत और जर्मनी के बीच एक मजबूत और कई तरह की रणनीतिक साझेदारी है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के राज और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर के लिए एक जैसी प्रतिबद्धता पर आधारित है। हाल के सालों में रक्षा और सुरक्षा सहयोग इस साझेदारी का एक जरूरी स्तंभ बनकर उभरा है। इस दौरे का मकसद दोनों देशों के संबंधों को और गहरा करना और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, स्थिरता और खुशहाली में योगदान देना है।"

--आईएएनएस

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