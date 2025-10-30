अन्तरराष्ट्रीय

Rajnath Singh Malaysia Visit : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया के लिए होंगे रवाना, एक नवंबर को 12वीं आसियान रक्षा मंत्री बैठक में लेंगे हिस्सा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया में एडीएमएम-प्लस बैठक में करेंगे भागीदारी
Oct 30, 2025, 05:23 AM
नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12वीं आसियान रक्षा मंत्री बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) में शामिल होने के लिए गुरुवार को मलेशिया के कुआलालंपुर के लिए रवाना होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक नवंबर को इस बैठक में हिस्सा लेंगे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए कहा, "आज 30 अक्टूबर को मैं नई दिल्ली से मलेशिया के कुआलालंपुर के लिए प्रस्थान करूंगा। मैं इस वर्ष की आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) में भाग लूंगा, जो 1 नवंबर को मलेशिया में आयोजित हो रही है।"

 

रक्षा मंत्री ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "मैं 'एडीएमएम-प्लस के 15 साल पर चिंतन और आगे की राह तैयार करना' विषय पर आयोजित मंच को संबोधित करूंगा।"

 

उन्होंने यह भी बताया कि एडीएमएम-प्लस के दौरान मलेशिया की अध्यक्षता में 31 अक्टूबर को आसियान-भारत रक्षा मंत्रियों की दूसरी अनौपचारिक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी आसियान सदस्य देशों के रक्षा मंत्री भाग लेंगे। इस बैठक का उद्देश्य आसियान सदस्य देशों और भारत के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना व 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को आगे बढ़ाना है।

 

दो दिवसीय यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एडीएमएम-प्लस देशों के अपने समकक्षों व मलेशिया के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। रक्षा मंत्री ने लिखा, "मैं भाग लेने वाले एडीएमएम-प्लस देशों के साथ अलग-अलग क्षेत्रों में अधिक सहयोग पर, साथ ही मलेशिया के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं।"

 

बता दें कि एडीएमएम, आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) का सर्वोच्च रक्षा परामर्शदात्री और सहयोगात्मक संगठन है। एडीएमएम-प्लस, आसियान देशों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम) और इसके आठ संवाद साझेदारों (भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है।

 

भारत 1992 में आसियान का वार्ता साझेदार बना और इसका पहला एडीएमएम-प्लस 12 अक्टूबर, 2010 को वियतनाम के हनोई में आयोजित किया गया था। 2017 से, एडीएमएम-प्लस का आयोजन आसियान और प्लस देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष किया जाता है।

 

एडीएमएम-प्लस के तहत, भारत 2024-2027 चक्र के लिए मलेशिया के साथ आतंकवाद निरोध पर विशेषज्ञ कार्य समूह का सह-अध्यक्ष है। आसियान-भारत समुद्री अभ्यास का दूसरा संस्करण भी 2026 में निर्धारित है।

 

--आईएएनएस

 

 

