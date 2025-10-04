राजनयिक संबंध स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर चीनी राष्ट्रपति और बांग्लादेशी राष्ट्रपति ने एक-दूसरे को बधाई संदेश भेजा

बीजिंग, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। 4 अक्टूबर को चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने चीन और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंध स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक-दूसरे को बधाई संदेश भेजा।

शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और बांग्लादेश पारंपरिक रूप से मैत्रीपूर्ण पड़ोसी हैं और दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान का एक लंबा इतिहास रहा है। राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से आधी सदी से भी अधिक समय से, बदलती अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय परिस्थितियों के परिदृश्य में दोनों देशों ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंधों को निरंतर विकसित किया है, जिससे राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सम्मान, समानता और समान जीत वाले सहयोग का एक उदाहरण स्थापित हुआ है।

शी चिनफिंग ने कहा कि मैं चीन-बांग्लादेश संबंधों के विकास को बहुत महत्व देता हूं और राष्ट्रपति चुप्पू के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमारी पारंपरिक मित्रता को आगे बढ़ाने, आपसी लाभ वाले सहयोग को गहरा करने और साझा विकास को बढ़ावा देने को तैयार हूं, ताकि दोनों देशों के लोगों को बेहतर लाभ मिल सके और विश्व शांति और विकास में और अधिक योगदान दिया जा सके।

चुप्पू ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में बांग्लादेश और चीन ने आपसी सम्मान, आपसी विश्वास और स्थायी सहयोग के आधार पर गहरी मित्रता कायम की है, जिससे दोनों देशों के लोगों को ठोस लाभ मिला है। बांग्लादेश क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और साझी समृद्धि को बढ़ावा देने में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा करता है और बांग्लादेश के सतत विकास के लिए चीन के दीर्घकालिक और बहुमूल्य समर्थन के लिए धन्यवाद देता है। उन्हें विश्वास है कि दोनों देशों के नेताओं और जनता के संयुक्त प्रयासों से दोनों देशों के बीच सहयोग और भी अधिक फलदायी होगा।

उस दिन, चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने भी एक-दूसरे को बधाई संदेश भेजा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/