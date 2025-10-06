अन्तरराष्ट्रीय

राजनाथ सिंह करेंगे ऑस्ट्रेलिया की यात्रा, व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती

Oct 06, 2025

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 और 10 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। यह दौरा उस ऐतिहासिक अवसर पर हो रहा है, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच वर्ष पूरे कर रहे हैं।

वर्ष 2014 के बाद यह वर्तमान सरकार के किसी रक्षा मंत्री की ऑस्ट्रेलिया की पहली यात्रा भी होगी। यह यात्रा ऑस्ट्रेलिया के उप-प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के निमंत्रण पर हो रही है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष रिचर्ड मार्लेस के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता होगी। राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक व्यवसायिक गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे, जिसमें दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल होंगे।

इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्री, ऑस्ट्रेलिया के अन्य राष्ट्रीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच रक्षा और सामरिक सहयोग को अधिक सुदृढ़ करने के लिए नए व सार्थक अवसर प्रदान करेगी। यात्रा के दौरान तीन महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी योजना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने जा रहे समझौते सूचना साझाकरण, समुद्री क्षेत्र में सहयोग तथा संयुक्त गतिविधियों को और बढ़ावा देंगे।

दरअसल, समय के साथ भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में व्यापक विस्तार हुआ है। इसमें सेनाओं के बीच परस्पर सहयोग, उच्चस्तरीय दौरों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, समुद्री सहयोग, पोत यात्राओं और द्विपक्षीय अभ्यासों जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं।

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने का काम किया है। 2009 में दोनों देश रणनीतिक साझेदार थे, जिसे आगे बढ़ाते हुए 2020 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित किया गया। दोनों राष्ट्र बहुलतावादी, संसदीय लोकतंत्रों, कॉमनवेल्थ परंपराओं, आर्थिक सहभागिता और उच्चस्तरीय आदान-प्रदान जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गहरे संबंध रखते हैं।

इसके साथ ही भारतीय छात्रों की ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में उपस्थिति, पर्यटन और खेल क्षेत्र में सक्रिय सहयोग तथा जन से जन संपर्क ने दोनों देशों की साझेदारी को और अधिक मजबूत किया है।

गौरतलब है कि रिचर्ड मार्लेस ने जून 2025 में भारत का दौरा किया था। यहां उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की थी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी।

