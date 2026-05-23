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रूबियो का भारत दौरा: रूजवेल्ट हाउस में डिनर का आयोजन आज, मेजबानी करेंगे अमेरिकी राजदूत गोर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 23, 2026, 04:14 PM

नई दिल्ली, 23 मई (आईएएनएस)। चार दिवसीय भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सम्मान में शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित रूजवेल्ट हाउस में एक औपचारिक रात्रिभोज का आयोजन किया जाएगा। इसकी मेजबानी भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर करेंगे।

जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, कारोबारी जगत की नामचीन हस्तियां, नवाचार क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ और रणनीतिक साझेदार शामिल होंगे। ये लोग अमेरिका-भारत सहयोग के अगले चरण को आकार दे रहे हैं।

यह कार्यक्रम व्यापार, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और निवेश जैसे क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग के बीच द्विपक्षीय संबंधों को रेखांकित करेगा। विभिन्न क्षेत्रों के लीडर्स की मौजूदगी इस बात को दर्शाती है कि दोनों देशों की साझेदारी अब केवल सरकारों के बीच समन्वय तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्यमियों, संस्थानों और उद्योग जगत के नेटवर्क भी इसे व्यावहारिक सहयोग में बदल रहे हैं।

रूजवेल्ट हाउस, जो भारत में अमेरिकी राजदूत का आधिकारिक निवास है, 28 एकड़ के परिसर में स्थित है। इसे 1950 के दशक में अमेरिकी कूटनीतिक उपयोग के लिए निर्धारित किया गया था। इसका नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट के नाम पर रखा गया, जिन्होंने भारत की आजादी का समर्थन किया था।

इस भवन का डिजाइन प्रसिद्ध अमेरिकी वास्तुकार एडवर्ड ड्यूरेल स्टोन ने तैयार किया था, जिन्होंने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की चांसरी इमारत भी डिजाइन की थी। इसकी सबसे खास विशेषताओं में हाथ से पॉलिश किए गए कंक्रीट ब्लॉकों से बनी जालीदार संरचना शामिल है। निर्माण में धौलपुर, आगरा और कोटा के पत्थरों के साथ-साथ मकराना संगमरमर का भी उपयोग किया गया है।

जनवरी 1963 में इसके उद्घाटन समारोह में 700 से अधिक मेहमान शामिल हुए थे, जिनमें राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे।

रूजवेल्ट हाउस में रहने वाले पहले अमेरिकी राजदूत जॉन केनेथ गैलब्रेथ थे। उद्घाटन से एक वर्ष पहले उन्होंने जैकलीन कैनेडी को दूतावास परिसर का दौरा कराया था, जिसके बाद उन्होंने वाशिंगटन डीसी में केनेडी सेंटर के डिजाइन के लिए एडवर्ड ड्यूरेल स्टोन को नियुक्त किया।

वर्षों से रूजवेल्ट हाउस में राजनीतिक नेताओं के अलावा अंतरिक्ष यात्री, कलाकार, वैज्ञानिक और लेखक भी आते रहे हैं। प्रमुख आगंतुकों में राष्ट्रपति ट्रंप, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा, सितार वादक रवि शंकर, कलाकार मकबूल फिदा हुसैन और नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर शामिल रहे हैं।

--आईएएनएस

केआर/

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