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Qatar US Relations : कतर के पीएम ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से की मुलाकात; रणनीतिक संबंधों व क्षेत्रीय तनाव पर की चर्चा

वाशिंगटन में कतर और अमेरिका के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा पर अहम बातचीत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 09, 2026, 05:51 AM
कतर के पीएम ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से की मुलाकात; रणनीतिक संबंधों व क्षेत्रीय तनाव पर की चर्चा

वाशिंगटन: कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल-थानी ने वाशिंगटन में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की। यह बातचीत रणनीतिक संबंधों और क्षेत्रीय तनावों पर केंद्रित थी।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, दोनों पक्षों ने कतर और अमेरिका के बीच करीबी रणनीतिक सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की।

उन्होंने कहा कि मीटिंग में क्षेत्रीय मुद्दे अहम थे। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में हुए नए डेवलपमेंट्स की समीक्षा की। उन्होंने पाकिस्तानी मीडिएशन की कोशिशों पर भी चर्चा की, जिनका मकसद तनाव को इस तरह कम करना है जिससे क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बढ़े।

अल-थानी ने डिप्लोमेसी के लिए ज्यादा समर्थन की अपील की। ​​उन्होंने सभी पक्षों को चल रही मीडिएशन की कोशिशों में शामिल होने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे शांतिपूर्ण तरीकों और बातचीत के जरिए संकट की असली वजहों को सुलझाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिशों से एक बड़ा समझौता होना चाहिए जिससे इलाके में हमेशा के लिए शांति आए।

कतर ने इलाके में बीचबचाव की भूमिका निभाई है। यह कूटनीतिक कोशिशों पर अमेरिका के साथ मिलकर काम करता है। यह मीटिंग उस लगातार तालमेल को दिखाती है।

अमेरिका ने डिप्लोमैटिक कोशिशों में मदद के लिए कतर जैसे क्षेत्रीय साझेदारों पर भरोसा किया है, खासकर मुश्किल झगड़ों में जहां सीधी बातचीत कम हो सकती है।

कतर में अमेरिका का एक बड़ा सैन्य बेस है और हाल के सालों में कई हाई-प्रोफाइल बातचीत में इसने भूमिका निभाई है। इसके तरीके ने झगड़ों को सुलझाने और आगे की अस्थिरता को रोकने के तरीके के तौर पर बातचीत और जुड़ाव पर जोर दिया है।

--आईएएनएस

 

 

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