गाजा फ्लोटिला प्रतिभागियों के साथ कथित दुर्व्यवहार पर भड़के अरब देश, इजरायली मंत्री को घेरा

नई दिल्ली: इजरायल ने गाजा-बाउंड फ्लोटिला प्रतिभागियों को हिरासत में लिया था। अरब और इस्लामिक देशों ने आरोप लगाया है कि हिरासत के दौरान इजरायली मंत्री बेन-गवीर ने उनके साथ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक व्यवहार किया। ऐसे में कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है, जिसमें इजरायली मंत्री पर आरोप लगाते हुए कड़ी निंदा की।

आठ अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों ने गाजा जाने वाले फ्लोटिला में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ एक कट्टरपंथी इजरायली मंत्री की भयानक हरकतों की कड़े शब्दों में निंदा की। कतर के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी।

कतर के विदेश मंत्रालय ने लिखा, "कतर राज्य, सऊदी अरब राज्य, जॉर्डन के हशमाइट राज्य, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया गणराज्य, पाकिस्तान, मिस्र, अरब और तुर्किए के विदेश मंत्रियों ने गाजा जाने वाले फ्लोटिला में भाग लेने वालों के खिलाफ चरमपंथी इजरायली मंत्री इतामार बेन-ग्विर के भयानक, अपमानजनक और अस्वीकार्य कार्यों की कड़ी निंदा की है, जब वे इजरायली हिरासत में थे।"

विदेश मंत्रालय ने कहा कि मंत्रियों ने जोर देकर कहा कि बेन-ग्विर का जानबूझकर बंदियों को सबके सामने बेइज्जत करना इंसानी सम्मान पर एक शर्मनाक हमला है और इंटरनेशनल कानून, जिसमें इंटरनेशनल मानवीय कानून और इंटरनेशनल मानवाधिकार कानून शामिल हैं, के तहत इजरायल की जिम्मेदारियों का साफ उल्लंघन है।

उन्होंने आगे कहा कि मंत्रियों ने आगे बेन-ग्विर और दूसरे इजरायली अधिकारियों द्वारा कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके में फिलिस्तीनियों के खिलाफ भड़काने और हिंसा के गैर-कानूनी और कट्टरपंथी कामों की कड़ी निंदा की।

कतर विदेश मंत्रालय ने कहा, "मंत्रियों ने चेतावनी दी कि बेन-ग्विर के भड़काने वाले काम नफरत और कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं और दो-राज्य समाधान के आधार पर एक सही और स्थायी शांति को आगे बढ़ाने की कोशिशों में रुकावट डालते हैं। मंत्रियों ने बेन-ग्विर के कामों के लिए जवाबदेही की मांग की और उसके बार-बार उकसाने, उकसाने और उल्लंघन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की और उसे आगे धमकी देने से रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ऐसे कामों को न तो बर्दाश्त किया जाए और न ही दोहराया जाए। वे मानवाधिकारों की रक्षा करने और सभी बंदियों की गरिमा और मानवीय व्यवहार की रक्षा करने, और कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरा सम्मान सुनिश्चित करने की जरूरत पर भी जोर देते हैं।"

--आईएएनएस

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