Qatar Airways Flight Operations : ईरान के हमलों के बीच कतर से सीमित उड़ानों का संचालन शुरू, भारत के लिए भी कई विमान भरेंगे उड़ान

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में ईरान की ओर से जारी हमलों के बीच फ्लाइट्स के संचालन पर काफी असर पड़ रहा है। हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट में भारी संख्या में दूसरे देशों के नागरिक फंसे हुए हैं। हालात को देखते हुए, कतर 12 मार्च से विमानों का संचालन शुरू करने जा रहा है। कतर की एयरवेज ने जानकारी दी है कि दोहा से गुरुवार को कई विमानों का संचालन शुरू होगा। ताजा हालात के हिसाब से कतर एयरवेज 12 से लेकर 17 मार्च तक दोहा के लिए और दोहा से सीमित विमान चलाएगा।

एयरलाइन के अपडेटेड ऑपरेशनल शेड्यूल के अनुसार, कतर एयरवेज 12 मार्च को हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुल 29 विमान का संचालन कर रहा है, जिसमें 15 प्रस्थान और 14 आगमन होंगे। दोहा से विमान मुख्य जगहों में मुंबई, नई दिल्ली, इस्लामाबाद, न्यूयॉर्क, फ्रैंकफर्ट, बीजिंग, लंदन, काहिरा और जोहान्सबर्ग शामिल हैं। इसके साथ ही दोहा आने वाली विमान सोल, जेद्दा, नई दिल्ली, हांगकांग, मस्कट, मेलबर्न, डलास और बैंकॉक जाएगी।

एयरलाइन के अपडेटेड ऑपरेशनल शेड्यूल के अनुसार, कतर एयरवेज 12 मार्च को हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुल 29 विमान का संचालन करेगा, जिसमें 15 प्रस्थान और 14 आगमन होंगे। भारत के लिए 13 मार्च को दोहा से कोच्चि के लिए विमान का संचालन होगा। इसके अलावा, दोहा से 14 मार्च को मुंबई, 15 मार्च को दिल्ली और 16 मार्च को कोच्चि और मुंबई के लिए विमान का संचालन होगा। 17 मार्च को कोच्चि और मुंबई के लिए दोहा से विमान रवाना होगा। कोच्चि से 14 मार्च को दोहा के लिए एक विमान उड़ान भरेगी। 15 मार्च को मुंबई से और 16 मार्च को नई दिल्ली से दोहा के लिए विमान रवाना होगा।

कतर एयरवेज ने आधिकारिक बयान में कहा कि कतर नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अस्थायी प्राधिकरण के बाद, उसे लिमिटेड ऑपरेटिंग कॉरिडोर इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई है। एयरलाइन आने वाले दिनों में कुछ खास शेड्यूल चलाने की योजना बना रही है ताकि एयरस्पेस में चल रही रुकावट से प्रभावित यात्रियों को मदद मिल सके। कतर एयरवेज ने इस बात पर जोर दिया कि ये विमान रेगुलर कमर्शियल ऑपरेशन की वापसी नहीं हैं।

एयरलाइन ने कहा, "कतर एयरवेज की विमान अभी भी अस्थायी तौर पर सस्पेंड हैं, इसलिए हम प्रभावित यात्रियों की मदद करने और उन्हें उनके परिवार और प्रियजनों से मिलाने में मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि यह परेशान करने वाला हो सकता है और इस समय आपके सब्र और समझ की तारीफ करते हैं। कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी के कतर एयरस्पेस के सुरक्षित रूप से फिर से खुलने की पुष्टि करने के बाद ऑपरेशन फिर से शुरू हो जाएंगे।"

कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग में पीएम अल थानी ने ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध के दौरान देश की परेशानियों का सामना करने की क्षमता को और मजबूत करने की अपील की है।

इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि उसने देश में जगहों की तस्वीरें लेने समेत “ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के साथ जासूसी” करने के आरोप में चार बहरीन के नागरिकों को गिरफ्तार किया है।

मंत्रालय ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों की उम्र 22 से 36 साल के बीच है, जबकि 25 साल का पांचवां व्यक्ति विदेश में फरार है। मंत्रालय ने कहा, “जांच से पता चला है कि पहले गिरफ्तार व्यक्ति ने, संगठन के निर्देशों पर और दूसरों की मदद से, बहरीन में जरूरी जगहों की तस्वीरें लेने और कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड करने के लिए हाई-रिजॉल्यूशन फोटोग्राफी उपकरण का इस्तेमाल किया। यह जानकारी फिर एन्क्रिप्टेड सॉफ्टवेयर के जरिए आईआरजीसी को भेजी गई।”

