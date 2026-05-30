जमीनी हालात देखकर लग रहा यूक्रेन संघर्ष अब खत्म होने के करीब है: राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन

मॉस्को: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि युद्ध के मैदान की स्थिति से पता चलता है कि यूक्रेन में संघर्ष खत्म होने वाला है। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति का ये बयान तब आया है, जब यूक्रेन ने भीषण हमले में रूसी छात्रों को निशाना बनाया और बदले में रूस ने जवाबी कार्रवाई की है।

रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टास की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस प्रमुख राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, “लड़ाई के मैदान में हालात ऐसे बन रहे हैं कि हमें यह कहने का हक है कि हालात खत्म होने वाले हैं।”

उन्होंने कहा कि यूक्रेन में लड़ाई खत्म होने का कोई खास टाइमफ्रेम बताना लापरवाही होगी। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पुतिन ने कहा, “टाइमफ्रेम के बारे में, मुझे लगता है कि आप और मेरे बाकी सभी साथी मेरा जवाब समझते हैं और समझेंगे। लड़ाई के दौरान कोई खास टाइमफ्रेम देना नामुमकिन है। यह न सिर्फ लापरवाही है, बल्कि ऐसा प्रैक्टिकली कभी नहीं किया जाता है और मैं ऐसा नहीं करूंगा।”

पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन पर बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है और उसने कभी उन्हें मना नहीं किया है। उन्होंने कहा, “हमने कभी बातचीत करने से मना नहीं किया है। हमने उन्हें रोका नहीं है; हम जारी रखने के लिए तैयार हैं।”

उन्होंने कहा कि कुछ संपर्क बने हुए तो हैं, लेकिन इस तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है। रूसी राष्ट्रपति के मुताबिक, वे सभी जगहें जो रूस के लिए सीधा सैन्य खतरा हैं, वे सही मिलिट्री टारगेट हैं।

उन्होंने कहा कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (नाटो) ने यह कहकर रूस को धोखा दिया कि वह पूरब की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाएगा। उन्होंने कहा, “यूक्रेन में जो दुखद घटना हो रही है, वह उनका (ईयू देशों का) काम है, यह उनकी नीतियों का नतीजा है। क्योंकि उन्होंने ही 2014 में कीव में तख्तापलट किया था, जिसके कारण रूस को क्रीमिया के लोगों की रक्षा करने की जरूरत पड़ी और फिर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने यह कई बार कहा है, डोनेट्स्क और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक को मदद देने की जरूरत पड़ी, जिन्हें हमने लंबे समय तक, सालों तक पहचाना नहीं।”

टास ने एक डिप्लोमैटिक सोर्स का हवाला देते हुए बताया कि इस बीच, लंदन में, यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि यूक्रेनी झगड़े को सुलझाने के लिए अनौपचारिक बातचीत कर रहे हैं।

सोर्स ने कहा, “यूरोपीय देशों के बीच यूक्रेन पर आज लंदन में अनौपचारिक बातचीत हो रही है। वे रूस के साथ एक समझौता करने की जरूरत, बैन सिस्टम और दूसरे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं।”

--आईएएनएस

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